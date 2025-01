Pronostico Genoa-Parma, statistiche impietose: il tabù resterà tale

Genoa-Parma è una partita valida per la ventesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 12:30: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Un punto separa in classifica Genoa e Parma, protagoniste di un interessante scontro salvezza nel lunch match domenicale. Entrambe sono momentaneamente fuori dalla zona retrocessione, ma il vantaggio sulla terzultima, il Cagliari, non consente a nessuna delle due di dormire sonni tranquilli. Chi sembra stare meglio, in ogni caso, è il Genoa, che da quando si è affidato a Patrick Vieira sembra aver trovato un certo equilibrio: i rossoblù, dopo l’esonero di Gilardino a novembre, hanno perso solamente una partita, peraltro molto lottata, contro il Napoli capolista a Marassi.

Ad esclusione di quel ko, solo risultati positivi per il Grifone, decisamente più solido dietro ma anche molto cinico. Nelle ultime sei giornate il Genoa ha difatti tenuto in quattro occasioni la porta inviolata. Una settimana fa, a Lecce, è terminata 0-0 ma Vieira è tornato a Genova con non pochi rimpianti per via del gol clamoroso divorato dal centrocampista Thorsby, praticamente a porta vuota. Sta tentando di rimettersi in carreggiata anche il Parma di Fabio Pecchia dopo le 3 sconfitte consecutive contro Inter, Verona e Roma in cui ha incassato la bellezza di 11 gol complessivi. I ducali hanno invertito la rotta nell’ultima gara del 2024, lo scontro diretto con il Monza, deciso da un gol di Valenti in pieno recupero. Sette giorni fa invece i gialloblù hanno conquistato un punto d’oro nella difficile trasferta contro il Torino, partita in cui Pecchia ha dovuto fare a meno di parecchi titolari: lo 0-0 è stato accolto positivamente dal tecnico, anche per via il fatto che i suoi sono tornati a far registrare un clean sheet per la prima volta dopo tre mesi.

Genoa-Parma: le ultime notizie sulle formazioni

Vieira non recupera né Messias né Ekuban e contro il Lecce si è fatto male Vitinha. Nel tridente offensivo sarà dunque ballottaggio tra Ekhator e Miretti, con il primo leggermente favorito sull’ex Juve. In difesa giocheranno Sabelli, Bani, Vasquez e Martin: solo panchina per Vogliacco, che nei prossimi giorni dovrebbe essere acquistato proprio dal Parma.

Dall’altro lato, Pecchia recupera Camara e Coulibaly dopo l’influenza ma è improbabile che entrambi partano dal 1′. Ce la fa invece Man, assente a Torino per via del mal di schiena. Sarà lui, insieme ad Hernani e Mihaila, a supportare l’unica punta Bonny. Dietro Hainaut è insidiato da Valenti.

Come vedere Genoa-Parma in diretta tv e in streaming

La sfida Genoa-Parma, in programma domenica alle 12:30 allo stadio “Ferraris” di Genova, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

Punti pesanti in palio a Marassi, dove in Serie A il Parma non vince dal 2020. Nel match d’andata, a novembre, fu invece il Genoa a spuntarla grazie ad un gol di Pinamonti. Anche stavolta i rossoblù, pur non avendo ancora vinto nessun match tra le mura amiche, dovrebbero ottenere un risultato positivo in una gara che promette grande equilibrio. Non è da escludere che entrambe vadano a segno almeno in un’occasione, invertendo il recente trend: un attacco stitico come quello rossoblù potrebbe sbloccarsi contro la seconda difesa più battuta del torneo.

Le probabili formazioni di Genoa-Parma

GENOA (4-3-3): Leali; Sabelli, Bani, Vasquez, Martin; Thorsby, Badelj, Frendrup; Zanoli, Pinamonti, Ekhator.

PARMA (4-2-3-1): Suzuki; Hainaut, Delprato, Balogh, Valeri; Keita, Sohm; Man, Hernani, Mihaila; Bonny.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1