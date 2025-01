Pronostico Atletico Madrid-Osasuna, abbuffata contro digiuno: risultato già scritto

Atletico Madrid-Osasuna è una partita della diciannovesima giornata della Liga e si gioca domenica alle 16:15: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Mentre Real Madrid e Barcellona sono impegnate a contendersi la Supercoppa di Spagna in Arabia Saudita, il “terzo incomodo” Atletico Madrid può approfittarne e balzare in cima alla classifica della Liga. Sì, i Colchoneros guardarebbero tutti dall’alto verso il basso in caso di successo nella sfida con l’Osasuna al Metropolitano, portandosi a +1 sui rivali cittadini del Real.

In questo momento quella guidata dal “Cholo” Simeone è la squadra più in forma del massimo campionato spagnolo (e non solo): l’Atletico vince ininterrottamente da fine ottobre, dalla sconfitta in campionato con il Betis. Da allora Griezmann e compagni non si sono più fermati, qualunque fosse la competizione (Champions League, Liga o Coppa del Re). Nell’ultimo turno del 2024 avevano pure fatto il colpaccio in casa del Barcellona, piegato al minuto ’96 grazie ad un gol di Sorloth (1-2). Simeone qualche giorno dopo ha schierato i titolarissimi anche nel match di Coppa del Re contro il Marbella, formazione che milita in terza serie. Niente goleada ma un successo striminzito (0-1) nonostante la tante occasioni create (decisiva una rete di Griezmann). In questo weekend si ritorna al Metropolitano, dove ad attendere i Colchoneros ci saranno i navarri di Vicente Moreno. L’Osasuna, a differenza dei loro prossimi avversari, in campionato non vince da novembre (oltre due mesi), lasso di tempo in cui le uniche vittorie sono arrivate in Coppa del Re, l’ultima per 2-1 contro il Tenerife. L’attuale posizione di classifica, tuttavia, è in linea con quelli che sono gli obiettivi: il club di Pamplona, infatti, è molto più vicino alla zona Europa che a quella retrocessione.

Come vedere Atletico Madrid-Osasuna in diretta tv e streaming

La sfida Atletico Madrid-Osasuna, valida per la diciannovesima giornata della Liga spagnola, è in programma domenica alle 16:15.

Il pronostico

L’Atletico Madrid è l’unico ancora imbattuto tra le mura amiche, dove ha incassato solo 6 gol. La lunga striscia di vittorie dovrebbe proseguire anche contro l’Osasuna, che al Metropolitano difficilmente riuscirà a scalfire la difesa dei Colchoneros.

Le probabili formazioni di Atletico Madrid-Osasuna

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Molina, Le Normand, Lenglet, Galan; Simeone, De Paul, Barrios, Gallagher; Griezmann, Julian Alvarez.

OSASUNA (4-3-3): Herrera; Areso, Boyomo, Herrando, Cruz; Moncayola, Torró, Oroz; García, Barja, Budimir.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0