Pronostico Bologna-Roma: Ranieri non c’è ancora riuscito

Bologna-Roma è una partita valida per la ventesima giornata di Serie A e si gioca domencia alle 18:00: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Claudio Ranieri domenica scorsa ha fatto cinque su cinque, confermandosi “letale” per la Lazio nei derby della Capitale. La sua Roma continua a migliorare partita dopo partita e contro i rivali biancocelesti ha vissuto il momento (finora) più entusiasmante della stagione, ottenendo la seconda vittoria nelle ultime tre giornate.

Prima il ritrovato Pellegrini e poi l’ex Milan Saelemaekers – guarda caso due giocatori che Ranieri sta provando a rilanciare – hanno affossato la squadra di Marco Baroni, sotto 2-0 già dopo i primi venti minuti di gioco.

I giallorossi successivamente si sono limitati a gestire, affidandosi all’arma del contropiede e contenendo le non sporadiche sortite laziali. Una notte indiscutibilmente magica, anche se la Roma adesso ha bisogno di ritrovare continuità se l’obiettivo è riavvicinarsi alla zona Europa: la classifica, infatti, al momento vede i capitolini al decimo posto, ancora lontanissimi da quella quarta piazza occupata guarda casa proprio dalla Lazio, che è a +12. Un bel banco di prova sarà la sfida con il Bologna: in Emilia Pellegrini e compagni proveranno a sfatare il tabù trasferte, visto che sono gli unici insieme al Venezia a non aver conquistato neppure una vittoria lontano dall’Olimpico. Gli emiliani invece tornano in campo dopo circa due settimane, a causa del rinvio della partita con l’Inter (impegnata in Supercoppa Italiana). Sono due, dunque, le gare da recuperare per i rossoblù di Vincenzo Italiano, entrambe contro le milanesi. Il Bologna non scende in campo dallo scorso 30 dicembre, quando si arrese 3-2 al Verona in una partita stregata e condizionata dall’espulsione di Pobega, vedendosi interrompere la striscia vincente e perdendo l’occasione di recuperare terreno nei confronti del quinto posto.

Bologna-Roma: le ultime notizie sulle formazioni

Italiano senza Aebischer, El Azzouzi, Cambiaghi e lo squalificato Pobega. Dominguez dovrebbe partire titolare dopo la doppietta contro il Verona, prendendo il posto di Odgaard. Probabile anche la presenza dal 1′ di Ndoye, in ballottaggio con Orsolini. Più Dallinga di Castro in attacco, mentre in difesa il duello è tra Holm e Posch. Stesso discorso per l’out sinistro, dove Lykogiannis e Miranda si contendono una maglia.

Ranieri sembra intenzionato a riproporre l’undici che ha battuto la Lazio, con Pellegrini e Dybala alle spalle di Dovbyk. In mezzo Koné e Paredes, sulle fasce Saelemaekers e Angelino. Unico indisponibile Cristante.

Come vedere Bologna-Roma in diretta tv e in streaming

La sfida tra Bologna e Roma è in programma domenica alle 18:00 allo stadio “Dall’Ara” di Bologna e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere Bologna-Roma anche su Sky, che trasmette tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251). La trasmissione sarà disponibile anche su Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

Il segno “X2” è quotato a 1.42 su Goldbet e Lottomatica e a 1.40 su Snai. Il segno “Gol” è quotato invece a 1.80 su Goldbet, Lottomatica e a 1.77 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

– Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

Il pronostico

Nelle ultime due stagioni il Bologna si è rivelato indigesto alla Roma (un pareggio a reti bianche e ben tre vittorie rossoblù), che non riesce a battere i felsinei da gennaio 2023. Il rendimento dei giallorossi in trasferta suggerisce cautela ma occhio all’entusiasmo generato dal bel successo nel derby: la sensazione è che la Roma riesca ad evitare quantomeno la sconfitta in un match in cui dovrebbero andare a segno entrambe.

Le probabili formazioni di Bologna-Roma

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Beukema, Lucumì, Lykogiannis; Freuler, Ferguson; Ndoye, Fabbian, Dominguez; Dallinga.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummels, N’Dicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Angelino; Dybala, Pellegrini; Dovbyk.

Bologna-Roma: chi vince? Bologna

Pareggio

Roma View Results

Loading ... Loading ...

POSSIBILE RISULTATO: 1-1