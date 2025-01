Pronostico Venezia-Inter: emergenza infortuni

Venezia-Inter è una partita della ventesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 15:00: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Dopo la delusione nella finale di Supercoppa, con una sconfitta arrivata in seguito ad un blackout nel secondo tempo nel derby contro il Milan, la squadra di Simone Inzaghi si rituffa nel campionato sperando di vincere a Venezia per sfruttare i pareggi che sono arrivati nel corso delle sfide di ieri.

Atalanta, Milan, Lazio e Juventus hanno tutte fatto X, ed è un’occasione importante non solo per avvicinare il Napoli che poi sarà impegnato in serata, ma anche per andarsene al secondo posto solitario sapendo inoltre che ci sono due partite da recuperare. Un ulteriore stimolo questo, se mai ce ne fosse davvero bisogno, per riuscire ad avere la meglio sui lagunari di Eusebio Di Francesco. La classifica della Serie A parla chiaro: le possibilità che il Venezia possa fare risultato contro i nerazzurri sono pochissime. Anche perché c’è un dato veramente importante che riguarda la truppa di Simone Inzaghi.

Lontana da San Siro, infatti, l’Inter non ha mai perso in campionato nel corso di questa stagione. Una sola sconfitta in trasferta, arrivata all’ultimo minuto nel match di Champions League contro il Bayer Leverkusen quando, i milanesi, hanno avuto un atteggiamento remissivo e speravano di tornare a casa con un punto. Così non è stato, a dimostrazione del fatto che, l’Inter, non è una squadra che riesce a speculare. Insomma, la vittoria della formazione campione d’Italia ci pare davvero apparecchiata.

Come vedere Venezia-Inter in diretta tv e in streaming

Venezia-Inter è in programma domenica alle 15:00 e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale.

Il pronostico

Senza nessun problema, nonostante qualche assenza di troppo in difesa e quella di Calhanoglu a centrocampo e con Thuram che dovrebbe partire dalla panchina per fare spazio a Taremi, l’Inter si prenderà tre punti che si potrebbero rivelare pesantissimi per la propria stagione.

Le probabili formazioni di Venezia-Inter

VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Altare, Idzes, Sverko; Zampano, Busio, Nicolussi Caviglia, Ellertsson, Carboni; Oristanio, Pohjanpalo.

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Zielinski; Dimarco; Taremi, Lautaro Martinez.

POSSIBILE RISULTATO: 0-3