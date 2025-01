Pronostico Napoli-Verona: vendetta e primato

Napoli-Verona è una partita della ventesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 20:45: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Primo in classifica ma con un enorme problema, quello di Kvara: Antonio Conte nella giornata di ieri ha detto chiaramente che l’esterno offensivo ha chiesto la cessione. Si è detto deluso l’allenatore degli azzurri, non si aspettava un comportamento del genere visto che ha pure rivelato di essersi fatto da tramite per riuscire a ricucire i rapporti. Non ci è riuscito. E l’addio ormai è certo.

Detto ciò, la capolista deve pensare al campo, al campionato, contro una squadra, il Verona, che assomiglia tanto ad una bestia nera. Già nella prima gara di questa stagione un secco tre a zero ha fatto iniziare malissimo Conte. Poi, ricordiamo tutti, quel gol di Faraoni che non ha fatto qualificare il Napoli in Champions League permettendo alla Juventus di andare a giocare la massima competizione europea. Con polemiche finali. E, dando un’occhiata molto generale, negli ultimi nove incroci tra queste due formazioni, per ben 5 volte, ed è un dato sicuramente da tenere in considerazione, i veneti hanno fatto risultato. E dobbiamo tenere presente, inoltre, che le ultime due trasferte della formazione di Zanetti hanno regalato altrettante vittorie. Insomma, una mezza bestia nera per gli azzurri.

Che magari questa volta vinceranno: contro la Fiorentina, il Napoli, ha dimostrato di vivere un ottimo momento. Ma devono stare attenti ad un Verona che si è messo alle spalle la crisi che ha portato Zanetti ad un passo dall’esonero e che in una partita come questa non ha davvero nulla da perdere. E la questione Kvara, un po’ di pensieri, li potrebbe mettere. Basteranno per permettere il colpaccio esterno (che in questo caso sarebbe anche un pareggio)? La risposta è sotto.

Come vedere Napoli-Verona in diretta tv e in streaming

Napoli-Verona è in programma domenica alle 20:45 e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale.

Comparazione quote

La vittoria del Napoli è quotata 1.23 su Goldbet e Lottomatica. Per gli analisti della Snai vale 1.24 volte la posta.

Il pronostico

La risposta alla domanda di prima è no. Il Napoli riuscirà comunque a vincere questa partita rimanendo in testa alla classifica della Serie A, allungando sull’Atalanta che ieri ha pareggiato. Gara da almeno tre reti complessive.

Le probabili formazioni di Napoli-Verona

NAPOLI (4-2-3-1): Meret, Olivera, Rrahmani, Juan Jesus, Di Lorenzo, Anguissa, Lobotka, Neres, McTominay, Politano, Lukaku.

VERONA (3-4-1-2): Montipò, Ghilardi, Coppola, Dawidowicz, Bradaric, Duda, Bekahyane, Lazovic, Suslov, Tengsteddt, Sarr.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1