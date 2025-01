Pronostico Augsburg-Stoccarda: l’indizio dei precedenti

Augsburg-Stoccarda è una partita valida per la sedicesima giornata di Bundesliga e si gioca domenica alle 17:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Il 2024 dello Stoccarda, una delle squadre che probabilmente era riuscita a fare benissimo nella prima parte di stagione, si è chiusa con una sconfitta inaspettata contro il St.Pauli. Ma poco importa, perché i risultati che sono venuti fuori nella giornata di ieri danno una possibilità importante, da prendere al volo.

Vincere sul campo dell’Augusta, infatti, significherebbe superare il Borussia Dortmund, piazzarsi al settimo posto in classifica, ad un solo punto dalla zona Europa. E siccome i padroni di casa, prima della sosta per il Natale, se ne sono andati all’anno nuovo con tre sconfitte di fila, è normale pensare che gli ospiti possano riuscire nel colpo grosso. Anche perché, nei precedenti come potete leggere dal titolo, c’è un dato assai importante che deve essere per forza di cose tenuto in considerazione.

E qual è questo dato? Eccovi serviti: negli ultimi cinque confronti, lo Stoccarda non ha mai perso. Anzi, ha vinto la bellezza di quattro volte su cinque dimostrando insomma di avere un feeling particolare con questa squadra. Ed è un dato ovviamente da mettere in evidenza, che ci dice che gli ospiti possono riuscire ancora una volta a portare a casa l’intera posta in palio.

Come vedere Augsburg-Stoccarda in diretta tv e streaming

Augsburg-Stoccarda è in programma domenica alle 15:30. Si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

In un match che potrebbe anche regalare almeno un gol per squadra, è lo Stoccarda il club favorito. Anche per i dati che vi abbiamo riportato prima. Insomma, gara da vittoria esterna.

Le probabili formazioni di Augsburg-Stoccarda

AUGUSTA (3-5-2): Labrovic; Bauer, Gouweleeuw, Matsima; Wolf, Onyeka, Jakic, Rexhbecaj, Giannoulis; Claude-Maurice, Tietz.

STOCCARDA (4-4-2): Nubel; Vagnoman, Rouault, Chabot, Mittelstadt; Millot, Karazor, Stiller, Fuhrich; Woltemade, Demirovic.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2