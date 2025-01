Pronostico Torino-Juventus: assenze pesanti ma la storia non cambia

Torino-Juventus è una partita valida per la ventesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 18:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Prosegue il momento difficile della Juventus, con i bianconeri che hanno inaugurato il nuovo anno così come avevano concluso quello vecchio. Anche in Supercoppa Italiana la squadra di Thiago Motta ha subito una rimonta, la seconda di fila dopo quella nel match di campionato con la Fiorentina. Ma se con i viola Locatelli e compagni avevano portato a casa almeno un punto (2-2), in Arabia Saudita la sconfitta con il Milan (1-2) ha impedito alla Juve di qualificarsi per l’ultimo atto del mini-torneo.

Segno evidente del fatto che le criticità della prima parte di stagione non siano state ancora superate: dalle scelte del tecnico italobrasiliano, che non hanno convinto proprio tutti, ad una mancanza di personalità che inizia a preoccupare e che è una delle principali cause, inevitabilmente, dei problemi nella gestione delle partite. Un po’ come se la Juventus, fino a quel momento quasi perfetta, smarrisse all’improvviso la bussola e diventasse più fragile. Ad ogni modo, archiviare la disfatta di Riad diventa un imperativo categorico ed i bianconeri avranno l’opportunità di farlo in una gara sempre delicata come il derby della Mole, che ritorna a distanza di due mesi esatti (quello d’andata lo vinse 2-0 la Vecchia Signora).

Momento particolare anche per i cugini granata, reduci da due pareggi di fila (2-2 con l’Udinese e 0-0 con il Parma) che non hanno contribuito a rendere l’atmosfera meno pesante. Da novembre in poi il Torino ha battuto esclusivamente l’Empoli e, pur essendo 11esimo, deve guardarsi le spalle, dal momento che la zona retrocessione non è poi così distante (la terzultima ha 4 punti in meno). Quinto posto invece per la Juventus – con una gara da recuperare – che ad oggi sarebbe fuori dalla Champions League.

Torino-Juventus: le ultime notizie sulle formazioni

Vanoli, tecnico granata, è in ansia per Ricci: il regista è stato costretto ad uscire anzitempo contro il Parma per un problema muscolare e potrebbe dare forfait contro la Juve. Nel caso in cui non dovesse farcela, a centrocampo giocheranno Vlasic, Linetty e Gineitis, con Pedersen e Sosa sulle fasce. Davanti Karamoh sarà di nuovo preferito ad Adams.

Dall’altro lato, Motta dovrà fare a meno di uno dei suoi migliori giocatori, capitan Locatelli, che è squalificato. Vlahovic e Conceicao sono out per infortunio e si aggiungono a Bremer, Cabal e Milik. Titolari Yildiz e Nico Gonzalez, possibile chance per Mbangula.

Come vedere Torino-Juventus in diretta tv e in streaming

La sfida tra Torino e Juventus, in programma sabato alle 18:00 allo stadio “Olimpico-Grande Torino” di Torino, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria della Juventus è quotata a 1.82 su Goldbet e Lottomatica e a 1.80 su Snai. Il segno “Under 2.5” è quotato invece a 1.50 su Goldbet, Lottomatica e Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

– Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

Il pronostico

Paradossalmente la Juventus è l’unica squadra ancora imbattuta della Serie A – nessuna sconfitta nel girone d’andata – ma sta pagando i troppi pareggi (ben 11). Gli ultimi precedenti con il Torino non hanno riservato sorprese, coi granata che non sono mai riusciti ad avere la meglio sui rivali cittadini negli ultimi 21 derby (5 pareggi e 21 sconfitte per il Toro). Trend che dovrebbe proseguire nonostante il momento non semplice degli uomini di Motta, che molto probabilmente usciranno dall’Olimpico con un risultato positivo. La Juventus, dopo tre gare in cui ha sempre subito almeno un gol, potrebbe tornare a far registrare un clean sheet sfruttando le difficoltà ormai endemiche in fase realizzativa del Torino.

Le probabili formazioni di Torino-Juventus

TORINO (3-5-2): Milinkovic-Savic; Vojvoda, Coco, Masina; Pedersen, Vlasic, Linetty, Gineitis, Sosa; Karamoh, Sanabria.

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Kalulu, Gatti, Cambiaso; McKennie, Thuram; Mbangula, Koopmeiners, Yildiz; Nico Gonzalez.

Il Torino riuscirà ad evitare la sconfitta? Sì

No View Results

Loading ... Loading ...

POSSIBILE RISULTATO: 0-1