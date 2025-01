Pronostico Milan-Cagliari: accadrà per la quinta volta consecutiva

Milan-Cagliari è una partita della ventesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 20:45: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

La vittoria, inaspettata, della Supercoppa Italiana a Riad potrebbe rappresentare una sorta di spartiacque nella stagione del Milan, finora ampiamente al di sotto delle aspettative. In Arabia Saudita invece i rossoneri hanno vissuto dei giorni memorabili, in cui sono stati capaci di sbarazzarsi, prima in semifinale e poi in finale, delle due storiche rivali, Juventus e Inter, entrambe battute in rimonta (1-2 e 2-3). Un vero e proprio balsamo per un ambiente depresso e, fino a pochi giorni fa, sull’orlo di una crisi di nervi.

Gran parte del merito di tale impresa è da attribuire ovviamente al nuovo tecnico, Sergio Conceiçao, riuscito in pochissimo tempo a ricompattare lo spogliatoio ed a trasferire i suoi concetti ad una squadra che con Fonseca non aveva mai realmente ingranato, finendo per commettere sempre gli stessi errori. L’ex allenatore del Porto adesso proverà a cavalcare l’onda, sfruttando l’entusiasmo per la vittoria di un trofeo – l’ultimo era stato lo scudetto del 2022 – per recuperare terreno nell’attuale classifica della Serie A e riavvicinarsi a quel quarto posto al momento distante 8 lunghezze (il Milan deve tuttavia recuperare due partite). Il primo banco di prova in campionato, per il “nuovo” Diavolo, è il Cagliari di Davide Nicola, che arriva a San Siro alla ricerca di punti salvezza. I sardi sono partiti con il piede giusto nel nuovo anno, piegando 2-1 il Monza in un delicato scontro diretto: Zortea e Piccoli hanno ribaltato i brianzoli, permettendo ai rossoblù di muovere la classifica e di mettersi alle spalle ben quattro sconfitte consecutive. Cagliari che in ogni caso rimane terzultimo a pari punti con il Lecce: la situazione rimane delicata.

Milan-Cagliari: le ultime notizie sulle formazioni

Contro il Cagliari non ci saranno gli infortunati Florenzi e Chukwueze e lo squalificato Emerson Royal. Chance per Jimenez (in ballottaggio con Calabria), ma cercano spazio pure i ristabiliti Leao e Loftus-Cheek: il portoghese, da subentrato, è stato un fattore contro l’Inter e dorvebbe partire titolare nel tridente offensivo insieme a Pulisic e Morata. In mediana Conceiçao si affiderà nuovamente a Musah, Reijnders e Fofana.

Dubbio Luvumbo per Nicola: l’attaccante angolano in settimana si è allenato a parte ed inizialmente siederà in panchina. Non ce la fa invece Mina, assente a San Siro. In porta debutta Caprile, appena arrivato dal Napoli.

Come vedere Milan-Cagliari in diretta tv e in streaming

Milan-Cagliari è in programma sabato alle 20:45 allo stadio “Meazza” di Milano e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere Milan-Cagliari anche su Sky, che trasmette tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251). La trasmissione sarà disponibile anche su Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

A novembre il Cagliari riacciuffò il Milan nei minuti finali (3-3), interrompendo così la lunga striscia di sconfitte contro i rossoneri. Due mesi dopo i sardi si trovano di fronte una squadra galvanizzata dal successo in Supercoppa Italiana e con un atteggiamento diverso rispetto alla gestione Fonseca. Conceiçao dovrebbe esordire anche in Serie A con una vittoria: probabile che a San Siro le reti complessive siano almeno tre, come del resto è sempre avvenuto negli ultimi quattro precedenti tra campionato e Coppa Italia.

Le probabili formazioni di Milan-Cagliari

MILAN (4-3-3): Maignan; Jimenez, Thiaw, Tomori, Hernandez; Musah, Fofana, Reijnders; Pulisic, Morata, Leao.

CAGLIARI (4-2-3-1): Caprile; Zappa, Wieteska, Luperto, Obert; Makoumbou, Adopo; Zortea, Viola, Augello; Piccoli.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1