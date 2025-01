Siviglia-Valencia, Liga: streaming, probabili formazioni, pronostico

Siviglia-Valencia è una partita della diciannovesima giornata della Liga e si gioca sabato alle 21:00: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

I dieci punti di distacco in classifica che ci sono tra le due squadre sono tantissimi. E se il Siviglia, comunque, è abbastanza tranquillo con i 22 conquistati fino al momento, stesso discorso non possiamo ovviamente fare per il Valencia, una formazione che rischia di retrocedere nonostante abbia una rosa che non meriterebbe di rimanere in quella zona di classifica.

Eppure, gli ospiti, fino al momento hanno messo in cascina solamente dodici punti e non sono stati in grado di rimettere in carreggiata nonostante fino a poco tempo fa avessero due partite da recuperare. Niente da fare. E il momento è davvero critico, molto di più di quanto si aspettasse o immaginasse.

Certo, non è che il Siviglia in questo momento se la passi benissimo: gli andalusi nelle ultime cinque uscite tra campionato e coppa hanno vinto solamente due volte e proprio nella manifestazione nazionale hanno preso una legnata clamorosa dall’Almeria. Sì, c’è stato un ampio turnover, l’obiettivo è quello di rimanere in Liga e magari riuscirci non come gli anni scorsi proprio alla fine, ma prendere quattro gol dimostrando di non avere nemmeno la forza di reagire allora è un segnale negativo. Basterà tutto questo al Valencia per riuscire a prendersi un risultato importante che si potrebbe rivelare decisivo per il propseguo della stagione? Noi ne dubitiamo fortemente.

Come vedere Siviglia-Valencia in diretta tv e streaming

La sfida Siviglia-Valencia, gara valida per la diciannovesima giornata della Liga spagnola, è in programma venerdì alle 21:00. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria del Siviglia è quotata a 2.00 su Goldbet e Lottomatica e a 2.00 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

– Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

Il pronostico

L’occasione per il Siviglia è troppo ghiotta per non essere sfruttata. Un turno in casa delicato che potrebbe regalare tre punti pesantissimi per l’economia della stagione. Siamo sicuri che gli andalusi daranno tutto per avere la meglio e alla fine dovrebbero riuscirci. La gara potrebbe regalare anche una rete per squadra.

Le probabili formazioni di Siviglia-Valencia

SIVIGLIA (4-2-3-1): Fernandez; Carmona, Bade, Gudelj, Salas; Lukebakio, Agoume, Lokonga, Idumbo; Sanchez, Romero.

VALENCIA (3-4-2-1): Dimitrievski; Foulquier, Tarrega, Mosquera, Gasiorowski; D Lopez, Guerra, Barrenechea, Rioja; Duro, Almeida.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1