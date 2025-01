Pronostico Borussia Monchengladbach-Bayern Monaco: il tabù che non tutti conoscono

Borussia Monchengladbach-Bayern Monaco è una partita della sedicesima giornata di Bundesliga e si gioca sabato alle 18:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Cinque gol rifilati al Lipsia per congedarsi nel migliore dei modi dal 2024 e soprattutto per archiviare in fretta il capitombolo di Mainz (prima sconfitta in campionato). Il Bayern Monaco ha così mantenuto i 4 punti di vantaggio nei confronti dei campioni in carica del Bayer Leverkusen, al momento l’unica squadra che dà la sensazione di poter insidiare il primato dei bavaresi, decisi a riprendersi lo scettro dopo essere stati spodestati proprio dagli uomini di Xabi Alonso nello scorso campionato.

I numeri, per ora, parlano chiaro: Vincente Kompany, arruolato in estate dal club, è riuscito a riportare in alto il Bayern Monaco, che a poche giornate dalla fine del girone d’andata oltre a collezionare più punti di tutti vanta pure il miglior attacco (47 reti segnate) e la miglior difesa (13 reti subite).

Fare gol ai bavaresi è molto complicato perché sono la squadra che concede meno tiri, con una media di 5 a partita: dal 1992 nessuno aveva fatto meglio. Il 2025 di Muller e compagni comincia tuttavia in un luogo che negli ultimi anni è stato spesso ostile: il Borussia Park. Soltanto nella passata stagione il Bayern ha sfatato il tabù, battendo il Borussia Monchengladbach davanti al proprio pubblico per la prima volta dal 2019. I Fohlen proveranno a rendersi indigesti anche stavolta, forti del quarto miglior rendimento casalingo della Bundesliga 2024-25. La squadra di Gerardo Seoane dopo un avvio difficile si è ricompattata: le due vittorie di fila con Kiel e Hoffenheim, battuti rispettivamente 4-1 e 2-1, hanno permesso al ‘Gladbach di recuperare diverse posizioni in classifica e di riavvicinarsi a quel settimo posto che a fine campionato potrebbe valere un pass per l’Europa.

Kompany nella prima trasferta del nuovo anno dovrà fare a meno dello squalificato Upamecano ma occhio ai possibili forfait di Musiala e Palhinha.

Come vedere Borussia Monchengladbach-Bayern Monaco in diretta tv e streaming

Borussia Monchengladbach-Bayern Monaco è in programma sabato alle 18:30. Si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Tra la sosta e qualche assenza nella difesa bavarese non mancano le incognite in una partita che, sulla carta, dovrebbe essere a senso unico. Non sarebbe una sorpresa se il Borussia Monchengladbach riuscisse a perforare almeno in un’occasione la retroguardia del Bayern Monaco. Almeno tre le reti complessive.

Le probabili formazioni di Borussia Monchengladbach-Bayern Monaco

BORUSSIA MONCHENGLADBACH (4-2-3-1): Nicolas; Scally, Itakura, Elvedi, Ullrich; Reitz, Weigl; Honorat, Pléa, Hack; Kleindienst.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Laimer, Dier, Kim, Davies; Kimmich, Goretzka; Olise, Müller, Sané; Kane.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2