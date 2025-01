I pronostici di sabato 11 gennaio: Serie A, FA Cup, Bundesliga e Ligue 1

I pronostici di sabato 11 gennaio: in campo Serie A, Bundesliga, Liga, Ligue 1 ed Eredivisie, la Premier League lascia spazio all’FA Cup.

La prima giornata di ritorno di Serie A prosegue questo sabato con altre quattro partite in programma. L’Atalanta sarà impegnata in una trasferta da non sottovalutare con l’Udinese, mentre il Milan ha sulla carta un impegno facile contro il Cagliari: la vittoria della Supercoppa Italiana e l’arrivo del nuovo allenatore Sergio Conceicao dovrebbero dare una spinta in più ai rossoneri.

La partita più attesa si gioca però alle 18:00 ed è il derby di Torino. la Juventus è l’unica squadra ancora imbattuta della Serie A – nessuna sconfitta nel girone d’andata – ma sta pagando i troppi pareggi (ben 11). Gli ultimi precedenti con il Torino non hanno riservato sorprese, coi granata che non sono mai riusciti ad avere la meglio sui rivali cittadini negli ultimi 21 derby (5 pareggi e 21 sconfitte per il Toro). Trend che dovrebbe proseguire nonostante il momento non semplice degli uomini di Motta, che molto probabilmente usciranno dall’Olimpico con un risultato positivo. La Juventus, dopo tre gare in cui ha sempre subito almeno un gol, potrebbe tornare a far registrare un clean sheet sfruttando le difficoltà ormai endemiche in fase realizzativa del Torino.

I pronostici sulle altre partite

Il Veggente ha inoltre scelto queste partite da “over 2,5” e “gol” (entrambe le squadre segnano): St. Pauli-Eintracht Francoforte e Borussia Moenchengladbach-Bayern Monaco di Bundesliga, Rennes-Marsiglia e Brest-Lione di Ligue 1, PSV-AZ di Eredivisie e Norwich-Brighton di FA Cup.

Pronostici: la scelta del Veggente

• X2+OVER 1,5 in Udinese-Atalanta, Serie A, ore 15:00

Vincenti

Nottingham Forest (in Nottingham Forest-Luton, FA Cup, ore 16:00)

(in Nottingham Forest-Luton, ore 16:00) Juventus (in Torino-Juventus, Serie A , ore 18:00)

(in Torino-Juventus, , ore 18:00) Milan (in Milan-Cagliari, Serie A, ore 20:45)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

St. Pauli-Eintracht Francoforte , Bundesliga , ore 15:30

, ore 15:30 Rennes-Marsiglia , Ligue 1 , ore 21:05

, , ore 21:05 PSV-AZ, Eredivisie, ore 21:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Brest-Lione , Ligue 1, ore 17:00

, Ligue 1, ore 17:00 Borussia Moenchengladbach-Bayern Monaco , Bundesliga , ore 18:30

, , ore 18:30 Norwich-Brighton, FA Cup, ore 16:00

Il “clamoroso”

• PAREGGIO in Empoli-Lecce, Serie A, ore 15:00