Pronostico Udinese-Atalanta, a Gasperini non accadeva da tempo: destino segnato

Udinese-Atalanta è una partita della ventesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 15:00: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Con la formazione mandata in campo contro l’Inter nella semifinale di Supercoppa Italiana, Gasperini ha fatto capire una cosa, anche se ovviamente non lo dirà mai: i bergamaschi pensano allo scudetto, altrimenti mai e poi mai in una gara del genere, il tecnico, avrebbe tenuto fuori i big. Entrati sì poi nella ripresa, ma troppo tardi per riprendere Inzaghi.

Un segnale che la mentalità è cambiata: perché se alla fine del girone d’andata ti ritrovi a tre punti dal Napoli capolista ma con una partita in meno, allora è evidente che tu al tricolore ci devi pensare. La Dea ha una rosa importante, che verrà rinforzata in queste settimana, e che mira, anche per come gioca, al sogno. Ci riuscirà? Difficile saperlo adesso, ma le variabili sono così tante che nessuno può escludere del tutto questa ipotesi, visto che ormai sembra una corsa a tre con le due squadre citate prima.

Contro l’Udinese – che viene da un pareggio, quello di Verona, e da tre risultati utili di fila – i bergamaschi partono con tutti i favori del pronostico. Dopo molto tempo, visto che ormai non gioca da 8 giorni, l’Atalanta ha avuto la possibilità di preparare al meglio questo match. Anche se, c’è da dire, che nelle ultime due uscite in Friuli sono arrivati altrettanti pareggi. Un campo ostico, in poche parole, ma stavolta vuoi o non vuoi, la Dea, dovrebbe riuscire a prendersi l’intero malloppo. Anche perché, nei bianconeri, mancherà Lucca, squalificato. Al suo posto Sanchez, ma non è la stessa cosa.

Il pronostico

Per la prima volta dopo molto tempo Gasperini ha potuto preparare al meglio questo match. La Dea è favorita e in un match da almeno tre reti complessive dovrebbe anche riuscire a prendersi i tre punti, rimanendo incollata al Napoli. O magari chissà, anche agganciandolo alla fine di questa giornata.

Le probabili formazioni di Udinese-Atalanta

UDINESE (3-5-2): Sava; Kristensen, Bijol, Solet; Ehizibue, Lovric, Karlstrom, Payero, Kamara; Thauvin, Sanchez.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Kolasinac; Bellanova, Ederson, de Roon, Ruggeri; Pasalic, De Ketelaere; Lookman.

POSSIBILE RISULTATO: 1-3