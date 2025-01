Empoli-Lecce, Serie A: tv, streaming, probabili formazioni, pronostico

Empoli-Lecce è una partita della ventesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 15:00: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

La classifica, dietro, è davvero corta. L’Empoli, con i suoi 20 punti, nonostante occupi il dodicesimo posto in classifica, proprio tranquillo non si può considerare. Perché il Lecce, che invece è terz’ultimo e quindi in questo momento in Serie B, è solamente tre lunghezze dietro. Avrete capito quante squadre ci sono in mezzo, quindi sì, è tutto in gioco.

Perso Fazzini, ormai destinato alla Lazio, l’Empoli di D’Aversa ha anche salutato Ekong ed è alla ricerca di rinforzi. Giampaolo invece in questa sessione di mercato ha perso Hasa andato al Napoli. Insomma, per il momento solo movimenti in uscita per le due formazioni in questione, anche se qualcosa arriverà di sicuro. Detto questo, i due tecnici non possono pensare al lavoro della società ma si devono concentrare sul campo. Sapendo che questa partita potrebbe essere determinante. Sì, perché sei i toscani riuscissero a vincere si allontanerebbero, forse anche in maniera definitiva per tutti gli altri club che come detto prima ci sono in mezzo, dalla zona rossa della classifica. Ma i giallorossi pugliesi, dal proprio canto, dopo due sconfitte di fila sono tornati a fare punti contro il Genoa in casa. Diciamo che in questo match, alla fine, potrebbe anche prevalere la paura di perdere più che la voglia di vincere.

Un pareggio potrebbe servire a tenere alto il morale e a muovere la classifica e alla fine potrebbe stare bene ad entrambe. Soprattutto agli ospiti, ovvio, perché l’Empoli sa benissimo che una grossa fetta di salvezza passa soprattutto da quelli che sono i match interni. Ma il Lecce non si sbilancerà più di tanto, giocherà compatto dietro in attesa, magari, della ripartenza perfetta che potrebbe essere piazzata durante la sfida. Servirebbe comunque qualità per riuscire a ribaltare velocemente l’azione e possiamo dire che le squadre che lottano per la retrocessione non è che ne abbiano tantissima. Alla fine, insomma, il finale ci pare essere già scritto.

Come vedere Empoli-Lecce in diretta tv e in streaming

Empoli-Lecce è in programma sabato alle 15:00 e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

Il pareggio è quotato a 2.95su Goldbet e Lottomatica. Per gli analisti della Snai vale 3.00 volte la posta.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

– Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

Il pronostico

Entrambe vengono da un pareggio, entrambe hanno bisogno di punti per muovere la classifica. Entrambe potrebbero accontentarsi. Insomma, la X finale tra Empoli e Lecce ci pare abbastanza scritta.

Le probabili formazioni di Empoli-Lecce

EMPOLI (3-4-2-1): Vazquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Anjorin, Grassi, Marianucci; Esposito, Maleh; Colombo.

LECCE (4-3-3): Falcone; Guilbert, Baschirotto, Jean, Gallo; Coulibaly, Pierret, Karlsson; Tete Morente, Krstovic, Dorgu.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1