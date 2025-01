Liverpool-Accrington, FA Cup: tv, streaming, formazioni, pronostico

Liverpool-Accrington è un match valido per il terzo turno di FA Cup e si gioca sabato alle 13:15: notizie, statistiche, probabili formazioni e pronostico.

Per i giocatori dell’Accrington, ma anche per i tifosi, andare a giocare ad Anfield è un vero e proprio sogno. Una squadra di League Two, che si va a contendere il passaggio del turno contro la formazione che guida la Premier League, che è la favorita per la vittoria della Champions League – stando ai numeri e alle prestazioni – e che fino al momento è stata quella che, in tutta Europa, si è espressa nel migliore dei modi. Sì, un vero e proprio sogno.

Beh, dire contendere il passaggio del turno forse è un tantino esagerato. Nonostante Slot, giustamente, attuerà un enorme turnover facendo giocare chi lo ha fatto di meno e magari in campo si potrebbe vedere anche Federico Chiesa, di possibilità che gli ospiti possano riuscire ad andare avanti non ce ne stanno. Non tanto per quello che è l’evidente divario in campo che in altre occasioni in questo tipo di manifestazione non ha fatto la differenza (anzi, ci sono delle storie da raccontare che hanno stravolto anche i pronostici più sicuri), ma soprattutto per quella voglia dei Reds di rimanere in corsa su tutti i fronti fino al termine della stagione. Eh sì, questo potrebbe davvero fare la differenza nell’economia della partita. Nonostante possa arrivare, in poche parole, quella che sembra una vera e propria goleada senza scampo, per gli ospiti il pomeriggio di sabato rimarrà comunque storico. Nessuno sa in questo modo se l’Accrington, nella propria storia, tornerà a giocare in uno stadio del genere, uno dei più affascinanti al mondo.

Della partita, infine, che dire? Poco, onestamente, se non che il Liverpool senza nessun tipo di problema chiuderà il match molto presto. C’è da capire se Salah e compagni poi infieriranno. Di certo non si fermeranno al compitino, vale a dire che almeno, quattro gol, nell’arco del match, li faranno.

Come vedere Liverpool-Accrington in diretta tv e streaming

La sfida Liverpool-Accrington valida per il terzo turno di FA Cup è in programma sabato alle 13:15. Non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. Per quanto riguarda l’Italia i diritti per la trasmissione della manifestazione inglese non sono stati acquistati da alcuna emittente o piattaforma satellitare/streaming.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria del Liverpool è quotata a 1.04 Goldbet e Lottomatica e a 1.03 su Snai. Anche il segno “Over 2.5” è quotato a 1.57 su Goldbet e Lottomatica e a 1.55 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

– Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

Il pronostico

Gara da almeno quattro gol. Forse cinque. E magari un paio potrebbero arrivare già nel primo tempo. Nessun dubbio, insomma, sul passaggio del turno e non ce ne potrebbero essere. Il Liverpool vuole rimanere in corsa su tutti i fronti fino al termine della stagione.

Le probabili formazioni di Liverpool-Accrington

LIVERPOOL (4-3-3): Kellehrer; Bradley, Quansah, Konate, Tsimikas; Elliot, Gravenberch, Jones; Chiesa, Jota, Diaz.

ACCRINGTON (4-2-3-1): Francis; Love, Rawson, Awe, Woods; Martin, Khumbeni; Whalley, Hunter, Woods; Walton.

POSSIBILE RISULTATO: 4-0