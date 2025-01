FA Cup, pronostici terzo turno: partite sabato start ore 18:45

FA Cup, il Manchester City di Pep Guardiola va a caccia di conferme contro il Salford, formazione che milita in League Two.

Pep Guardiola ha detto che c’è ancora tanto lavoro da fare per tornare ai soliti standard ma il Manchester City qualche segnale di risveglio l’ha dato eccome. Sabato scorso i Cityzens hanno fatto registrare la seconda vittoria consecutiva in campionato, prendendo a pallate il malcapitato West Ham (5-1) e sfoderando una prestazione degna della squadra campione d’Inghilterra.

Probabilmente non basterà per rientrare in corsa per il titolo, che sembra aver ormai preso la via di Liverpool, ma era importante ricominciare a vincere per scacciare la crisi più nera da quando sulla panchina del club siede il tecnico catalano.

Scrollatosi di dosso un po’ di pressione, in questo fine settimana Guardiola potrà fare qualche esperimento: i suoi saranno impegnati nel terzo turno di FA Cup, dove debutteranno con una squadra di League Two, il Salford. Turnover sì, ma misurato: il Manchester City ha bisogno di ritrovare le certezze perdute e non può permettersi di schierare solo elementi delle giovanili. La partita, di per sé, non dovrebbe riservare grandi sorprese: immaginiamo un successo largo da parte dei Cityzens contro un avversario di gran lunga inferiore – è comunque terzo nel suo campionato – che si presenterà all’Etihad Stadium senza niente da perdere.

Nel tardo pomeriggio di sabato è di scena anche il Leeds, la capolista della Championship, il campionato cadetto inglese: i Whites puntano alla promozione diretta e l’hanno dimostrato nell’ultimo mese riprendendosi la vetta (non perdono da novembre). I due pareggi con Blackburn e Hull City, tuttavia, hanno il sapore di un’occasione persa. La squadra di Daniel Farke tornerà verosimilmente a vincere in FA Cup: l’Harrogate, nei bassifondi della classifica in League Two, non può rappresentare una minaccia credibile.

Le previsioni sulle altre partite

Occhio alle possibili sorprese negli altri match. Il Derby County, ad esempio, non deve sottovalutare il Leyton Orient, che in League One ha collezionato ben cinque vittorie di fila e potrebbe fare lo sgambetto ai Rams.

Promette equilibrio anche la sfida tra due squadre di League One, Mansfield e Wigan. I padroni di casa hanno più punti in classifica ed hanno vinto all’andata in campionato ma l’FA Cup solitamente non è mai lineare e non è da escludere che i Latics stavolta riescano quantomeno ad evitare la sconfitta. Da attenzionare, infine, il match tra Coventry e Sheffield Wednesday, con gli Owls che in stagione (era lo scorso ottobre) hanno già espugnato lo stadio degli Sky Blues, apparsi in calo nell’ultimo periodo.

FA Cup: possibili vincenti

Leyton Orient (in Leyton Orient-Derby County)

Wigan o pareggio (in Mansfield-Wigan)

Sheffield Wednesday o pareggio (in Coventry-Sheffield Wednesday)

Le partite da almeno tre gol complessivi

Manchester City-Salford

Leeds-Harrogate

FA Cup: le partite da almeno un gol per squadra

Leyton Orient-Derby County

Coventry-Sheffield Wednesday

Comparazione quote

La vittoria del Leyton Orient è quotata a 3.00 su Goldbet, Lottomatica e Snai. Il segno “Over 2.5” in Coventry-Sheffield Wednesday è quotato invece a 1.63 su Goldbet e Lottomatica e a 1.65 su Snai.

