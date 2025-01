Nantes-Monaco, Ligue 1: streaming, formazioni, pronostico

Nantes-Monaco è una partita valida per la diciassettesima giornata di Ligue 1 e si gioca venerdì alle 19:00: statistiche, diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

La sconfitta contro il Psg in Supercoppa brucia. Non solo per quello che è stato il risultato della finale, ma anche perché nel turno precedente della Ligue 1 il Marsiglia di De Zerbi ha sfruttato l’impegno contro il Le Havre per piazzarsi al secondo posto. Non è stato, quindi, un inizio di anno buono per i monegaschi, chiamati immediatamente al riscatto. Su un campo comunque non semplice.

Sulla carta, visti i 15 punti del Nantes, esattamente la metà degli ospiti, non ci dovrebbe essere partita. Ma i gialloverdi di casa hanno sicuramente una rosa che non merita di stare in quella posizione di classifica: al momento andrebbero allo spareggio per rimanere nel massimo campionato francese, ma da qui alla fine della stagione siamo sicuri che le cose cambieranno. E già qualcosa si è visto contro il Lille, un pareggio in trasferta pesantissimo per l’economia della propria graduatoria che ha fatto intravedere degli importanti segnali di ripresa. Quattro risultati utili nelle ultime cinque sfide per i padroni di casa, che vorrebbero continuare su questa scia. Difficile, anche se non del tutto è impossibile.

Certo, c’è da sottolineare un fatto: se il Monaco fa il Monaco ci sono pochi dubbi su chi vincerà questo match. Ma è questo il succo della questione: i monegaschi riusciranno a mettersi alle spalle la sconfitta contro il Psg ma in generale superare un momento tutt’altro che positivo? Abbiamo i nostri dubbi per quanto riguarda la prestazione, ma il risultato, secondo noi, alla fine dovrebbe arrivare comunque.

Come vedere Nantes-Monaco in diretta tv e in streaming

La sfida Nantes-Monaco, in programma venerdì 10 gennaio alle 19:00, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. In Italia i diritti per la trasmissione del massimo campionato francese di calcio non sono stati ancora acquistati da alcuna emittente o piattaforma satellitare/streaming.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria del Monaco è quotata 1.85 su Goldbet e Lottomatica e a 1.87 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

– Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

Il pronostico

Gara difficile per il Monaco, pochi dubbi su questo. Ma gli ospiti hanno le qualità per tirarsi fuori da una situazione difficile. Match da meno di 4 reti complessive. E sì, vittoria ospite.

Le probabili formazioni di Nantes-Monaco

NANTES (4-1-4-1): Lopes; Amian, Castelletto, Zeze, Cozza; Chirivella; Thomas, Lepenant, Augusto, Ganago; Abline.

MONACO (4-5-1): Kohn; Vanderson, Kehrer, Salisu, Caio Henrique; Akliouche, Golovin, Minamino, Zakaria, Bej Seghir; Embolo.