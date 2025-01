Lotto e 10eLotto da sballo: 100mila euro così

Lotto e 10eLotto da sballo: inizio dell’anno con il botto per il gioco più amato dagli italiani e per quello nato da una sua costola. Sì vince così

Da sballo. L’inizio del 2025 per il Lotto e il 10eLotto è racchiuso nel termine che leggete nel titolo di questo articolo e anche all’inizio. Sì, perché è evidente che il gioco più amato dagli italiani abbia deciso di continuare, praticamente, come aveva chiuso: regalando soldi e annessi sogni.

Oltre 100mila euro di vincite distribuite in una sola regione nel corso di una delle ultime estrazioni. A raccontare quello che è successo in Piemonte ci ha pensato come al solito Agimeg.it. Un racconto bellissimo, non solo per quelli che hanno vinto, ma anche per quelli che giocano e che si rendono conto che, prima o poi, la fortuna potrebbe girare cambiando totalmente la propria vita. Un dettaglio di gioie straordinarie che è meglio leggere nel dettaglio.

Lotto e 10eLotto: si vince tutto

“A Pontecurone, in provincia di Alessandria, sono state centrate due vincite sulla ruota di Venezia: la prima da 57.500 euro per effetto di un terno secco, mentre la seconda da 24.500 euro è arrivata sempre con un terno ma con una giocata su 6 numeri. Sempre in provincia di Alessandria, ma a Castelnuovo Scrivia sono stati vinti 23.750 euro con un terno sulla ruota di Firenze. A Verbania sono stati vinti 9.250 euro. Infine, a Racconigi, in provincia di Cuneo, è stata realizzata una quaterna su Tutte le Ruota”. Totale? Lo sappiamo che lo volete sapere e ve lo diciamo noi. Il computo di tutte queste vincite è di 115mila euro tondi tondi. Ma non è finita qui.

Sì, perché non ci siamo dimenticati ovviamente del 10eLotto, l’altro gioco che, più passa il tempo e più stimola gli italiani a provarci. Vabbè, forse abbiamo esagerato, ormai anche questo tipo di estrazione ha i suoi affezionato: due 6 identici, infatti, hanno permesso di portare a casa 6mila euro a due fortunati. Il tutto è successo a Torino, che ha regalato con un’altra giocata altri 5mila euro. Auguri davvero a tutti i fortunati.