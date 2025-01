Real Madrid-Maiorca, Supercoppa di Spagna: streaming gratis, formazioni, pronostico

Real Madrid-Maiorca è una partita valida per le semifinali della Supercoppa di Spagna e si gioca giovedì alle 20:00: streaming gratis, probabili formazioni e pronostico.

Il Real Madrid ha iniziato il nuovo anno come aveva chiuso il vecchio. E cioè vincendo: dopo la breve sosta di Natale i Blancos hanno debuttato battendo in maniera rocambolesca il Valencia in campionato – rete decisiva di Bellingham in pieno recupero, nonostante l’inferiorità numerica per via dell’espulsione di Vinicius Jr. – e rifilando una goleada al modesto Deportiva Minera (0-5) in Coppa del Re, match in cui Carlo Ancelotti ha dato spazio alle seconde linee con l’obiettivo di far riposare i titolarissimi in vista della Supercoppa di Spagna.

Sì, nel mini-torneo che va in scena in questi giorni a Gedda, in Arabia Saudita, e che assegna il primo trofeo della stagione calcistica spagnola non potevano mancare i campioni di Spagna in carica, che tra l’altro avranno pure l’onore di difendere il titolo conquistato lo scorso anno. In semifinale il Real Madrid affronterà il Maiorca, che avrà l’onore di partecipare alla Supercoppa in qualità di finalista dell’ultima edizione della Coppa del Re, persa in finale con l’Athletic Bilbao. La vincente della sfida se la vedrà poi nella finalissima contro una tra Barcellona e Athletic, in campo 24 ore prima. Il club delle Baleari è stato uno dei pochi ad evitare la sconfitta contro i Blancos in campionato: lo scorso agosto, in piena estate, le Merengues dovettero accontentarsi di un solo punto a Son Moix, raggiunti da un gol dell’ex laziale Muriqi ad inizio ripresa (1-1).

Gli uomini di Jagoba Arrasate, tuttavia, sono reduci da una clamorosa sconfitta in Coppa del Re, in cui sono stati presi a pallate da un club di terza serie, il Pontevedra (3-0). Un semplice incidente di percorso? Non è dato saperlo, dal momento che il Maiorca aveva salutato il 2024 con due belle vittorie ai danni di Girona e Getafe, fondamentali per conservare il sesto posto in classifica.

Come vedere Real Madrid-Maiorca in diretta tv e streaming

La sfida tra Real Madrid e Maiorca, valida per la semifinale della Supercoppa di Spagna, è in programma giovedì alle 20:00 al King Abdullah Sports City di Gedda, in Arabia Saudita. La sfida si potrà seguire gratuitamente sul canale Youtube di “Cronache di Spogliatoio”, che in Italia si è aggiudicato i diritti sulla manifestazione calcistica spagnola.

Il pronostico

In questo tipo di partite il Real Madrid difficilmente commette passi falsi. Il Maiorca stavolta non si arrenderà facilmente ma potrà poco contro la qualità dei singoli dei Blancos: almeno 3 i gol complessivi, come nelle ultime 8 partite che hanno visto protagonisti gli uomini di Ancelotti tra coppe varie e campionato.

Le probabili formazioni di Real Madrid-Maiorca

REAL MADRID (4-2-3-1): Courtois; Lucas Vázquez, Tchouaméni, Rudiger, Mendy; Ceballos, Valverde; Rodrigo, Bellingham, Vinicius Jr.; Mbappé.

MAIORCA (4-4-2): Greif; Maffeo, Valjent, Copete, Mojica; Antonio Sánchez, Morlanes, Mascarelli, Darder; Larin, Muriqi.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1