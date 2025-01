FA Cup, i pronostici sulle partite di giovedì 9 gennaio

FA Cup, in Inghilterra riparte la competizione più prestigiosa dopo la Premier League: i pronostici sulle prime tre gare in programma.

In Inghilterra il mese di gennaio è solitamente dedicato alle coppe nazionali e nel secondo weekend del 2025 la scena se la prende la FA Cup, pronta a ripartire con il terzo turno. La faccenda inizia a diventare interessante perché a partire da questo momento entrano in gioco anche i club di Premier League e di Championship: il sorteggio, come al solito, è integrale e può tranquillamente capitare che una squadra del massimo campionato debba vedersela con una di quinta divisione, il torneo di livello più basso rappresentato in questa manifestazione.

Nelle prime tre gare in programma giovedì scendono in campo anche Everton e Fulham: entrambe lo faranno davanti al proprio pubblico rispettivamente contro Peterborough United – club che partecipa alla League One, l’equivalente inglese della nostra Serie C – e Watford, che invece milita nel campionato cadetto.

Per quanto riguarda l’Everton, la preoccupazione più grande, in questo momento, per gli uomini di Sean Dyche è principalmente rivolta alla Premier League: i Toffees hanno vinto a malapena una partita da metà ottobre e non riescono ad allontanarsi dalla zona retrocessione (sono sedicesimi con una gara in meno). L’attacco ha smesso di segnare – un gol nelle ultime 5 gare – e sabato scorso è arrivata la seconda sconfitta di fila, in casa del Bournemouth. L’FA Cup può dunque rappresentare un’occasione per ritrovare le certezze perdute ma soprattutto per ricominciare a segnare con una certa continuità: il Peterborough United, infatti, è la squadra che nel proprio campionato ha incassato più reti (46) per via del suo atteggiamento spesso spregiudicato. Per questo ipotizziamo un match prolifico a Goodison Park, da almeno tre reti complessive.

Le previsioni sulle altre partite

Il Fulham, al contrario, è in una posizione di classifica piuttosto tranquilla e la zona Europa è lì a pochi passi. I londinesi sembrano avere le carte in regola per inserirsi nella corsa e diventare una potenziale outsider: l’ultima sconfitta risale a fine novembre, anche se i pareggi cominciano ad essere troppi, ben 6 nelle ultime 8 giornate di Premier League, compreso il 2-2 di domenica scorsa con l’Ipswich Town.

In coppa il tecnico dei Cottagers Marco Silva darà spazio a chi finora ha giocato meno ma la vittoria dovrebbe arrivare ugualmente visto il momento difficile del Watford, reduce da tre sconfitte consecutive in Championship e scivolato fuori dalla zona playoff. Duello tra squadre che militano nella stessa categoria infine quello tra Sheffield United e Cardiff. Le Blades stanno lottando per la promozione diretta – sono terze, alle spalle di Leeds e Burnley – e nell’ultimo weekend hanno risollevato la testa dopo 3 gare senza vittorie grazie al successo in casa del Watford. Soltanto penultimi invece i gallesi, peraltro battuti 2-0 dallo Sheffield United lo scorso 21 dicembre: anche in FA Cup i biancorossi dovrebbero spuntarla, tenendo pure la porta inviolata.

FA Cup: possibili vincenti

Sheffield United (in Sheffield United-Cardiff)

Fulham (in Fulham-Watford)

Le partite da almeno tre gol complessivi

Everton-Peterborough United

Fulham-Watford

FA Cup: la partita da almeno un gol per squadra

Everton-Peterborough United

Comparazione quote

La vittoria dello Sheffield United è quotata a 1.85 su Goldbet e Lottomatica e a 1.77 su Snai. Il segno “Over 2.5” in Everton-Peterborough United è quotato invece a 1.40 su Goldbet e Lottomatica e a 1.42 su Snai.

