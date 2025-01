I pronostici di mercoledì 8 gennaio: League Cup, Supercoppa di Spagna e non solo

I pronostici di mercoledì 8 gennaio: c’è Tottenham-Liverpool di League Cup, Athletic Bilbao-Barcellona nella Supercoppa di Spagna e altre partite.

La sconfitta interna con il Newcastle, la terza nelle ultime quattro partite e la decima in campionato, ha aperto ufficialmente la crisi in casa Tottenham. Il rendimento degli Spurs, che fino a Natale avevano viaggiato tra alti e bassi, è improvvisamente crollato nelle ultime due settimane, rendendo ancora meno solida la panchina su cui siede il tecnico australiano Ange Postecoglou.

Gli infortuni che hanno colpito in particolare la difesa hanno reso la situazione ancora più difficile e pur non sottovalutando questa coppa – gli Spurs non vincono un trofeo da tempo immemore e anche la League Cup sarebbe grasso che cola – il Liverpool appare superiore anche con le seconde linee. Le due squadre si ritrovano di fronte a distanza di pochi giorni dal pirotecnico 6-3 con cui i Reds hanno annichilito gli Spurs: i gol dovrebbero arrivare puntuali anche stavolta.

I pronostici sulle altre partite

Finita la Supercoppa Italiana, a Jeddah parte la Supercoppa Spagnola con la prima semifinale che metterà di fronte Athletic Bilbao e Barcellona. Per il Barça è il primo test di livello del nuovo anno: gli uomini di Hansi Flick non avevano chiuso il 2024 nel migliore dei modi, dilapidando il vantaggio accumulato nei mesi precedenti rispetto alle madrilene, Real e Atletico, e facendosi sorpassare da entrambe. Prima della sfida di Coppa del Re, i blaugrana avevano incassato due sconfitte, tutte e due maturate davanti ai propri tifosi: la prima con il neopromosso Leganes e la seconda con l’Atletico.

E l’Athletic? Dietro alle tre big ci sono i baschi, che in 19 giornate hanno totalizzato solamente due punti in meno del Barcellona (36). La squadra di Ernesto Valverde non perde da ottobre, considerando tutte le competizioni, e vuole ben figurare anche in Supercoppa. Ci sono i pressupposti per assistere ad un match equilibrato e tutt’altro che scontato, visto il momento che sta attraversando il Barcellona: entrambe le squadre dovrebbero andare in gol almeno una volta.

Vittorie in arrivo con possibili partite da over per Galatasaray e Benfica contro Basaksehir e Braga per le partite riguardanti Coppa di Turchia e Coppa di Lega portoghese.

Pronostici: la scelta del Veggente

• 1+MULTIGOL 2-5 in Celtic-Dundee, Premiership Scozia, ore 20:45

Vincenti

Galatasaray (in Galatasaray-Basaksehir, Coppa di Turchia, ore 18:30)

(in Galatasaray-Basaksehir, Coppa di Turchia, ore 18:30) Benfica (in Benfica-Braga, Coppa di Lega Portogallo, ore 20:45)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Benfica-Braga , Coppa di Lega Portogallo , ore 20:45

, ore 20:45 Galatasaray-Basaksehir, Coppa di Turchia, ore 18:30

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Tottenham-Liverpool , League Cup, ore 21:00

, League Cup, ore 21:00 Athletic Bilbao-Barcellona, Supercoppa di Spagna, ore 20:00

Comparazione quota totale (over 2.5 + gol): 4.55 GOLDBET ; 4.64 SNAI; 4.55 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• MULTIGOL 2-4 CASA + MULTIGOL 2-4 OSPITE in Tottenham-Liverpool, League Cup, ore 21:00