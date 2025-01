Sorteggio tabellone Australian Open: gli avversari degli azzurri

Australian Open, rullo di tamburi: ecco cosa ha deciso il destino per i nostri eroi azzurri.

Ad un certo punto non lo credevamo più possibile. Daniil Medvedev era talmente in palla, mentre Jannik Sinner pareva come smarrito, che l’ipotesi che potesse aggiudicarsi la sua prima finale Slam pareva ormai tramontata. Ci sbagliavamo, perché l’attuale numero 1 del mondo, che un anno fa di questi tempi non era ancora diventato del tutto “grande”, è riuscito non solo a vincere, ma anche a far tesoro di quel trionfo per il prosieguo della sua stagione.

Se il campione altoatesino non avesse battuto il russo, il 28 gennaio 2024, forse la sua storia si sarebbe evoluta in maniera diversa. Ottenere un titolo del Grande Slam gli ha dato coraggio e tutto quello che è venuto dopo, forse, è stato diretta conseguenza di quel magico giorno. Replicare il successo di 12 mesi fa sarà difficile, ma non impossibile. Men che meno per un leone del calibro di Jannik, che ha chiuso la stagione precedente con delle statistiche che non esiteremmo a definire paurose.

Sappiamo bene, però, che la sua voglia di vincere non è la sola variabile in ballo. Sono tanti, al contrario, i fattori che contribuiranno allo sviluppo degli eventi che avranno come cornice la terra dei canguri, per cui è meglio andarci coi piedi di piombo. In che modo, in linea di massima, andranno le cose, potremo comunque ipotizzarlo nel momento in cui scoccherà l’ora del fatidico sorteggio del tabellone principale degli Australian Open.

Sinner, Berrettini e Musetti, Australian Open al via

Lo Slam entrerà nel vivo il 12 gennaio prossimo, mentre per avere un’idea un po’ più chiara degli accoppiamenti e del tabellone sarà sufficiente aspettare il 9 gennaio. Il sorteggio avverrà alle 4:30, ora italiana, ma al momento non è ancora prevista una diretta tv o streaming.

In quel momento scopriremo sia quali avversari incontrerà Sinner lungo il suo cammino e sia quanto ostici o meno saranno, di contro, i percorsi dei suoi connazionali. Ai nastri di partenza, insieme al numero 1 del mondo, ci saranno altri 8 portacolori italiani, incluso Matteo Berrettini, che tornerà al Melbourne Park dopo aver saltato l’edizione 2024 dello Slam australiano.

Ci sarà anche Lorenzo Musetti, alle prese con una sfida che sarà tutto fuorché semplice: dimostrare di essere un fuoriclasse e di meritare un posto in top ten. Non resta che aspettare, dunque, la “sentenza” del tabellone principale.

Seguono aggiornamenti