Bufera doping, verdetto pesante per Sinner: “Sospensione”

Bufera doping: verdetto pesantissimo per Jannik Sinner. In attesa della decisione del Tas di Losanna arrivano delle dichiarazioni incredibili

Servirà ancora un po’ di attesa per capire il futuro di Jannik Sinner nel merito della decisione doping. La Wada ha fatto ricorso contro l’assoluzione al Tas di Losanna e, a febbraio, dovrebbe arrivare una decisione finale. Non sappiamo come andrà a finire. C’è chi pensa che tutto finirà come sarebbe naturale, con un nulla di fatto. C’è invece chi pensa che Sinner verrà squalificato.

Effettivamente non si sa che decisione arriverà. E la tensione, più si avvicina il momento della decisione, più aumenta. E se uno ascolta tutte le campane non ha davvero scampo. E, l’ultima campana, arriva direttamente da Mark Woodforbe. Il tennista, ai microfoni di Tennis365 ha parlato dei possibili scenari. E diciamo che non sono così sereni per Jannik.

Bufera doping su Sinner: sentenza choc

“Si è già detto tanto su cosa potrebbe succedere, ma è possibile che arrivi una sospensione. Ha già affrontato la prima parte del caso e ha saputo mantenere la concentrazione, lavorando a testa bassa. Ha avuto difficoltà nei primi turni degli Us Open. Penso sia stata una fortuna che nei primi turni si sia trovato contro ragazzi che non credevano di poterlo battere”.