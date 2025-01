Il messaggio di Sinner è chiaro: che botta alla Kalinskaya

Nessun dubbio sulle intenzioni di Sinner: lo ha detto chiaramente.

Ha scelto di soggiornare nella stanza di hotel in cui alloggiava quando, lo scorso anno, ha vinto il suo primo titolo del Grande Slam. Questo perché Jannik Sinner, come del resto molti altri atleti del suo calibro, è estremamente scaramantico e realmente convinto che del fatto che anche questi piccoli dettagli possano contribuire, nel loro piccolo, a bissare il successo ottenuto nel 2024.

Certo, le probabilità che il campione in carica vinca di nuovo il Major che si disputerà dal 12 gennaio in poi nella terra dei canguri sono altissime, ma questo non significa che l’azzurro abbia la strada spianata, anzi. Lo stesso Carlos Alcaraz ha detto chiaramente, tanto per fare un esempio, che il suo obiettivo numero 1, in questo momento, è proprio quello di imporsi anche a Melbourne. Ha vinto a New York, a Parigi e pure a Londra, per cui questo è il solo fortino che non è ancora riuscito ad assaltare.

Dovrà vedersela con un re che difficilmente si farà spodestare, però, desideroso com’è di collezionare titoli su titoli e di dimostrare che nulla c’entra il suo successo con quella dose infinitesimale di Clostebol rinvenuta, la scorsa primavera, nel suo organismo. Lo ha già ampiamente dimostrato, è vero, ma una conferma in più di certo male non fa.

Sinner fa la “conta”: ha vinto Anna

La speranza, a questo punto, è che la scure della Wada non ostacoli in alcun modo i progetti che Sinner ha in serbo per il 2025. La sentenza arriverà presto e dovrà rimanere molto concentrato, per fare bene e difendere il titolo e i punti vinti nel gennaio 2024.

Ha toccato l’argomento piano, con estrema delicatezza, anche nei giorni scorsi, in occasione di un’intervista. E ha detto, in questo contesto, una frase che ci pare si riferisca palesemente alla sua fidanzata – o ex – Anna Kalinskaya.

“La vita a volte ti dà cose positive e buone e a volte è difficile. Amo la famiglia e chi mi è vicino, e le persone che si fidano di me, anche per una situazione che ho avuto l’anno scorso e in cui mi trovo ancora quest’anno (si riferisce alla questione del doping, ndr). Cerco di circondarmi di persone di cui mi fido veramente e mia zia (scomparsa qualche mese fa, ndr) era sicuramente una di queste. Avere intorno a noi persone che amiamo è molto più importante che vincere trofei“. E se di dichiarazione d’amore effettivamente si tratta, proprio non sarebbe potuto essere più esplicito di così.