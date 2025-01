Auxerre-Lille, Ligue 1: streaming, formazioni, pronostico

Auxerre-Lille è una partita valida per la diciassettesima giornata di Ligue 1 e si gioca venerdì alle 21:00: statistiche, diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Tre sconfitte e due pareggi nelle ultime cinque uscite per l’Auxerre; tre vittorie e due pareggi nello stesso arco di tempo per il Lille. Diciamo che in uno dei due anticipi della Ligue 1 si affrontano due formazioni che vivono dei momenti diametralmente opposti e che lottano per raggiungere degli obiettivi altrettanto diversi. Una situazione che non può fare altro che incidere su quello che potrebbe essere il risultato finale del match.

Non che i padroni di casa siano messi male in classifica: i 21 punti conquistati fino al momento sono un buon biglietto da visita e non fanno avere pensieri difficili per il futuro. Ma il Lille, in questo momento, non si può permettere nemmeno un mezzo passo falso perché lì davanti la graduatoria è davvero cortissima e in un nulla, la formazione ospite, si potrebbe ritrovare fuori dalla zona Europa quando al momento è pienamente dentro.

Diciamo però, che la maggiore qualità della rosa ospite, e la maggiore esperienza nell’affrontare comunque questo tipo di partite che sono quasi da dentro o fuori, la differenza la potrebbe fare. Ecco perché il Lille rimane comunque favorito, oltre che per il momento che le due formazioni stanno vivendo e del quale vi abbiamo parlato all’inizio di questo articolo.

Come vedere Auxerre-Lille in diretta tv e in streaming

La sfida Auxerre-Lille, in programma venerdì 10 gennaio alle 21:00, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. In Italia i diritti per la trasmissione del massimo campionato francese di calcio non sono stati ancora acquistati da alcuna emittente o piattaforma satellitare/streaming.

Il pronostico

Sarà un match molto tattico, nel quale nessuna delle due formazioni vorrà fare degli errori. E il Lille, di errori, ne dovrebbe comunque fare di meno. Quindi vittoria ospite, in una gara da meno di tre reti complessive.

Le probabili formazioni di Auxerre-Lille

AUXERRE (3-4-2-1): De Percin; Diomande, Jubal, Akpa; Hoever, Owusu, Diousse, Mensah; Perrin, Traore; Sinayoko.

LILLE (4-2-3-1): Chevalier; Mandi, Diakite, Alexsandro, Gudmundsson; Andre, Mukau; Fernandez-Pardo, Haraldsson, Cabella; David.