Kalinskaya-Sinner, bordata pesantissima: il gesto infiamma i tifosi

Kalinskaya-Sinner, la bordata è di quelle da ricordare. Pietra tombale sulle relazione tra i due. Ecco le dichiarazioni che chiudono tutti

Chiacchierati e anche molto, soprattutto negli ultimi mesi. La storia d’amore tra Jannik Sinner e la collega russa Anna Kalinskaya sembra ormai essere proprio ai titoli di coda. Sembrava potesse esserci un riavvicinamento, ma le ultime parole della tennista lasciano poco spazio ai dubbi. Almeno in questo modo lo interpreta Libero.

“Per lunghe settimane – si legge – lei è rimasta a Miami, per godersi un po’ di relax, assente nello staff di Sinner durante le vittorie delle Finals di Torino e in Coppa Davis a Malaga. In molti hanno parlato di una loro rottura, anche se di ufficiale non c’è nulla. Alla fine però questo digiuno sempre continuare, come anche dimostra un’ultima intervista rilasciata dalla russa, che non ha nominato mai su Jannik, assente che sui social non segue peraltro da tempo”.

Kalinskaya-Sinner, adesso è davvero finita

Dopo aver iniziato bene il torneo di Brisbane, ai sedicesimi di finale del singolo femminile Anna ha perso contro la Krueger. E in una recente intervista che la numero 14 della classifica mondiale WTA ha rilasciato a Harper’s Bazaar, la stessa ha parlato della fase di preparazione che ha vissuto insieme al suo staff. Mai nominando Jannik Sinner.

“Con il mio team a Miami – ha detto – dove ho trascorso molto tempo sul campo. Sono stata anche con la mia famiglia e gli amici, ho trascorso bei momenti. Una normale routine”. Sinner quindi mai nominato e sembra nemmeno ci sia più nei pensieri della bella tennista che lo ha accompagnato nel corso dell’estate. Sì, perché dopo Wimbledon Jannik si era concesso qualche giorno di vacanza con la collega e i paparazzi erano rimasti ammaliati dalla bellezza della coppia. Scoppiata molto presto però, nella parte finale del 2024. Dopo gli Us Open, quando Anna era in tribuna e si è lasciata andare ad un bacio dopo la vittoria di Jannik, i due non si sono mai più fatti vedere insieme. E questo ha alimentato tutti i segnali che adesso sono diventati realtà. Finita. The End. Se Acabò!