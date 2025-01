Gratta e vinci, il trucco è nel numero: magia assicurata

Gratta e vinci, devi assolutamente provarci: questo trucco funziona.

C’è chi pensa che sia inutile insistere perché, fondamentalmente, c’è poco da fare. E poi c’è chi, invece, è convinto che esista effettivamente qualche trucco per trarre in inganno la dea bendata e per portarla dalla nostra parte. Indipendentemente da quale parte tu stia, ci sono delle cose che è giusto sapere e che tanto vale tenere in considerazione al momento di tentare la fortuna al gioco d’azzardo.

Al Gratta e vinci, in particolar modo, che nel 2024 è stata un’inesauribile fonte di guadagno per gli aspiranti milionari d’Italia. Si è vinto tanto, lo scorso anno, e bene, nella misura in cui i premi registrati nel Bel Paese sono stati tutti piuttosto consistenti. Ma andiamo a scoprire, adesso, quali sono i consigli che gli esperti del settore hanno elaborato per fare in modo che un numero sempre maggiore di persone abbia la possibilità di toccare, almeno una volta nella vita, il cielo con un dito.

Il primo di questi tip riguarda la versione dei biglietti. Molte persone sostengono che quelli cartacei siano meno convenienti di quelli digitali, non tanto per i premi, che in linea di massima sono sempre gli stessi, ma per alcuni vantaggi derivanti, per l’appunto, dalla digitalizzazione stessa. Non v’è il rischio, ad esempio, di smarrire il biglietto vincente, motivo per il quale si può dormire su sette cuscini. Perché, per quanto strano possa sembrare, molte persone hanno perso il proprio tagliando milionario prima ancora di riscuotere il denaro che spettava loro.

Gratta e vinci, quel numero dice tutto: provare per credere

Un altro vantaggio di non poco conto è legato al fatto che le vincite online garantiscono un incasso immediato. Privilegio di non poco conto, soprattutto nel caso in cui s’intenda mantenere l’anonimato ed evitare che troppe persone vengano a conoscenza del fatto che la fortuna ha bussato alla nostra porta.

Uno dei consigli più interessanti in assoluto riguarda, tuttavia, la teoria relativa al codice del biglietto. In primo luogo è necessario che ogni aspirante milionario sappia che i numeri apposti sui Gratta e vinci che siamo soliti comprare identificano il tagliando stesso. Ma, secondo alcuni presunti esperti del settore, che si dilettano a dispensare consigli sui forum tematici, questo numero sarebbe indicativo dell’ “affidabilità” del grattino.

Si dice che i numeri di serie compresi tra 000 e 059 siano perdenti 8 volte su 10, per fare un esempio. Mentre quelli compresi tra 001 e 031 garantirebbero – ma il condizionale è assolutamente d’obbligo – maggiori probabilità di successo. Vale la pena provare, insomma, non fosse altro per mettere alla prova questa strana teoria.