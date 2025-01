Subito rogne per Sinner: c’è poco da stare allegri

Sinner, l’Australia è un luogo pericolosissimo: ne vedremo delle belle.

Una spartizione equa, che più bilanciata di così proprio non si poteva. Il primo e l’ultimo Slam della stagione sono andati a Jannik Sinner, il secondo e il terzo a Carlos Alcaraz. Se l’azzurro ha confermato di essere il re indiscusso del cemento, lo spagnolo ha dimostrato, cosa non di poco conto, di sapersela cavarsela egregiamente anche sulla terra rossa e sull’erba.

E poco importa che l’iberico abbia già all’attivo 4 Major, perché la corsa al mito è appena iniziata e qualcosa ci dice che il numero 1 del mondo farà di tutto per riequilibrare la situazione e per colmare l’attuale divario. L’Australia gli offrirà, in questo senso, un’occasione d’oro. Il campione uscente è, ovviamente, il favorito per la vittoria dello Slam che si giocherà a gennaio nella terra dei canguri, eppure sarebbe sbagliato, sbagliatissimo, dare per scontato che trionferà senza se e senza ma.

Certo, le possibilità che accada sono altissime, soprattutto se Sinner, come si spera, continuerà a giocare come ha fatto nel 2024, anno in cui ha infilato 73 vittorie su 79 partite giocate. C’è un’incognita, tuttavia, della quale non può tenere conto. Men che meno in un momento così delicato. Perché se è vero che lui ha una voglia matta di pareggiare i conti con lo spagnolo, è altrettanto vero che anche Alcaraz, dal canto suo, sarà mosso dal desiderio di spodestare il suo rivale altoatesino e di tornare a brillare in vetta al ranking Atp.

Trema Sinner: quante insidie in Australia

Carlos sembra mosso dalle migliori intenzioni, del resto, alla vigilia del primo Slam dell’anno. Tanto è vero che, in un’intervista rilasciata al suo arrivo nella terra dei canguri, si è lasciato sfuggire delle dichiarazioni che hanno un po’, passateci il termine, il sapore della “minaccia”.

“So che prima o dopo vincerò gli Australian Open – ha detto l’ex numero 1 del mondo – Il mio è stato un anno di alti e bassi, ma comunque positivo, mi emoziono ancora quando rivedo i video di Parigi e di Londra. Però sono una persona molto ambiziosa e voglio vincere gli Australian Open per completare il Career Grand Slam (si ottiene quando si vince un’edizione di ciascuno dei 4 Major della stagione, ndr). Voglio che il 2025 sia ancora più entusiasmante, voglio di più. Se vinco, mi tatuerò un canguro, anche se a mio padre non piace molto. Essere campione lì è il mio obiettivo principale per la prossima stagione“.

Parole, le sue, che non hanno bisogno di alcuna interpretazione. Il messaggio che Carlos ha voluto lanciare a Jannik è chiaro e limpido e non resta che capire, a questo punto, come reagirà Sinner all’ “affronto” del suo più acerrimo rivale.