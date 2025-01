Marcell Jacobs resta senza parole: è stato arrestato

Marcell Jacobs resta senza parole. L’arresto è clamoroso. Ecco cosa è successo in America nelle scorse ore. Storia incredibile

Il 2025 inizia nel peggiore dei modi per il mondo dell’Atletica. Un arresto clamoroso per quello che è uno dei più forti velocisti del Mondo. Fred Kerley, rivale di Marcell Jacobs e bronzo Olimpico a Parigi, ovviamente nei 100 metri, è stato arrestato nei giorni scorsi negli Stati Uniti.

“L’accusa è di aggressione e resistenza a pubblico ufficiale. Come riportato da diversi media statunitensi, l’arresto è arrivato in seguito a una lite tra l’atleta e la polizia, per colpa dell’auto del velocista parcheggiata troppo vicina al luogo di un’indagine” si legge sul sito de Il Fatto Quotidiano che riporta la notizia in Italia.

“La polizia ha poi fatto sapere che Kerley ha opposto resistenza quando gli è stato chiesto di andare via, mostrando atteggiamenti aggressivi” viene ancora sottolineato. E tutto questo ha portato gli agenti ad utilizzare il taser per mettere fine al tutto. Dopo essere stato stordito, il velocista è stato prima portato in ospedale e immediatamente dopo è stato tradotto in carcere. Secondo WPLG TV, l’affiliata della ABC a Miami, in un’udienza tenutasi venerdì l’avvocato difensore dell’atleta, Yale Sanford, ha criticato la condotta degli agenti di polizia: “Questo sembra un malinteso totale”, ha riferito il legale.

“Il signor Kerley è un atleta da record. Ha prestato servizio alle Olimpiadi per la squadra di atletica leggera degli Stati Uniti. È un cittadino modello nella nostra comunità. Questa non è altro che una reazione eccessiva da parte della polizia”. Sanford ha ha inoltre continuato in questo modo. USA Track & Field invece, l’organo di governo nazionale per l’atletica leggera negli Stati Uniti, si è rifiutato di commentare