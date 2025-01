Non c’è speranza per Sinner: è fuori discussione

Sinner, i numeri parlano chiaro e questi ancor di più.

Jannik Sinner non è un tipo che si accontenta. Vuole, anzi, pretende, sempre di più. Ed è per questo motivo che pensiamo non si accontenterà di bissare il successo dello scorso anno. Farà di tutto, conoscendolo, per incrementare ulteriormente i numeri da paura che ha fatto nel 2024 e per migliorarsi sempre di più come tennista e come uomo.

Quanto sia determinato e motivato ad affrontare le sfide che verranno lo scopriremo subito. Il campione altoatesino debutterà in occasione degli Australian Open, un banco di prova irripetibile per un numero 1 così affamato di conferme e di titoli del Grande Slam. Dovrà respingere con tutte le sue forze l’assalto al fortino e dovrà guardarsi, in particolar modo, da Carlos Alcaraz, che sogna di vincere l’unico Major che ancora gli manca, e da Novak Djokovic, nella cui bacheca c’è ancora spazio, evidentemente, per qualche bella coppa.

Non sarà facile gestire tutte queste variabili impazzite e le palle “avvelenate” che giungeranno al suo indirizzo dall’altra metà di campo, ma Sinner, quello è poco ma sicuro, ce la metterà tutta per difendere il “castello” conquistato lo scorso anno. Ne sono convinti anche i bookmaker, che alla vigilia dello Slam che si giocherà a Melbourne dal 12 gennaio in poi non prendono in considerazione la vittoria di un tennista che non sia il nativo di San Candido.

Sinner, 3 è il limite massimo: oltre non si va

Relativamente agli Australian Open, le quote parlano chiaro. Il favorito per la vittoria del primo Slam dell’anno è proprio Jannik Sinner, il cui trionfo è dato a 2,50. Quello di Carlos Alcaraz varrebbe, eventualmente, 4,35 volte la posta, mentre l’affermazione di Nole a Melbourne è data a 4,50.

C’è un altro dato estremamente interessante che è possibile estrapolare dalle quote che sono state elaborate più in prospettiva. Secondo gli analisti, non c’è speranza, almeno per quest’anno, che l’attuale numero 1 del mondo centri l’obiettivo che Djokovic ha solo sfiorato: vincere, cioè, tutti e 4 gli Slam nella stessa stagione.

La vittoria di uno Slam è data a 2,50, quella di due a 3,50. Vale di più, invece, il triplo trionfo dell’altoatesino nel 2025: nel caso in cui Sinner dovesse imporsi in 3 dei 4 Major dell’anno appena iniziato, la sua vittoria varrebbe 9 volte la posta. Difficile ma non impossibile, dunque, motivo per il quale potrebbe convenire, alla luce di ciò, puntare su un’ipotesi che non ci appare poi così azzardata…