Berrettini, che botta: clamorosa smentita

Berrettini, storia al capolinea: giustizia è finalmente fatta.

Con gli sportivi ha chiuso. Dopo averne sposato uno, e dopo averne frequentato un altro per un anno circa, Melissa Satta ha deciso che era giunta l’ora, evidentemente, di intraprendere una relazione sentimentale con una persona che non fosse costretta a girare il mondo per assolvere ai propri impegni sportivi. Qualcuno che avesse una vita completamente diversa, dunque, da quella dell’ex marito, Kevin Prince Boateng, e da quella dell’ex fidanzato, il tennista Matteo Berrettini.

Oggi l’ex velina di Striscia la notizia sta insieme a Carlo Gussalli Beretta, la cui famiglia possiede una prestigiosa e famosissima fabbrica di armi. I due, nonostante all’inizio la coppia non convincesse del tutto il pubblico, sono affiatatissimi. Ancor più da quando la mamma del giovane rampollo, così si dice, ha dato la sua “benedizione” alla showgirl. Un’approvazione necessaria, quella della donna, che in passato, stando ai rumors, aveva bocciato, invece, la love story del figlio con l’influencer Giulia De Lellis.

Ora che l’ingresso in famiglia è stato ufficializzato, si parla addirittura di matrimonio. Melissa non ha mai nascosto di sognare il lieto fine e, soprattutto, di desiderare un secondo figlio. Sarà la volta giusta per l’ex lady Berrettini? Solo il tempo sarà in grado di dircelo, anche se gli occhi di lei, stavolta, sembrano parlare più chiaro del solito.

Berrettini, ormai ha chiuso col passato: storia finita

Era innamoratissima anche di Berrettini, per la verità, ma sappiamo bene che la loro storia d’amore, purtroppo, è stata ostacolata in tutti i modi possibili e immaginabili. Soprattutto da haters e detrattori, che hanno più volte insinuato, nei mesi che i due piccioncini hanno trascorso fianco a fianco, cose piuttosto pesanti sul conto di Melissa.

La Satta è tornata a parlarne proprio qualche giorno fa, nell’ambito dell’intervista che ha concesso al magazine F. “Quando dicono che sono sex addicted e che Matteo perdeva le partite per colpa mia – così ha smentito le voci circolate al tempo sul suo conto – allora no. All’inizio ci ridevo su, poi le insinuazioni sono diventate pesanti, offensive. Ci sono cosiddetti giornalisti che per avere un like scrivono di tutto. Sono un personaggio pubblico, è vero, ma ho un figlio che naviga su Internet e va a scuola. Non sono disposta a tollerare gli insulti”.

A quel punto, anziché parlare di storie finite male, ha deciso di concentrarsi sul presente e sulla felicità, finalmente ritrovata, con Carlo: “Sono strafelice – ha detto- ho un compagno fantastico e con mio figlio facciamo tutto insieme, lo sport, i viaggi, i weekend. Ho tanti progetti, non potrei chiedere di più”. Della serie tutto è bene quel che finisce bene.