Arsenal-Newcastle, League Cup: tv, streaming, probabili formazioni, pronostico

Arsenal-Newcastle è un match valido per l’andata delle semifinali di League Cup e si gioca martedì alle 21:00: notizie, statistiche, probabili formazioni e pronostico.

La League Cup, meglio nota come Carabao Cup per motivi di sponsorizzazione, è giunta alle semifinali, unico turno della competizione in cui si giocano sia andata che ritorno. Oltre a Liverpool e Tottenham, vanno a caccia di un pass per la finale di Wembley (in programma il prossimo 16 marzo) anche Arsenal e Newcastle.

I Gunners finora non hanno snobbato la manifestazione, pur cogliendo l’occasione per regalare minuti a chi in questa prima parte di stagione ha giocato poco. Nel terzo e nel quarto turno i londinesi hanno fatto fuori due squadre che militano nelle categorie inferiori (5-1 al Bolton e 3-0 al Preston), mentre nei quarti di finale si sono imposti 3-2 sui concittadini Crystal Palace al termine di un derby più combattuto del previsto.

Nel penultimo atto si trovano di fronte i Magpies, che a differenza dei Gunners hanno disputato un turno in più non essendosi qualificati alle coppe europee nella stagione precedente. Il Newcastle, infatti, ha esordito in League Cup in piena estate, ad agosto, spuntandola solamente ai calci di rigore contro il Nottingham Forest (i regolamentari erano terminati 1-1). Poi i successi di misura su Wimbledon e Chelsea ed infine il 3-1 rifilato al Brentford lo scorso 18 dicembre, con l’ex milanista Tonali protagonista (doppietta). La squadra di Eddie Howe nell’ultimo mese ha ripreso a correre anche in campionato, riavvicinandosi alle zone che contano, ma sta brillando pure l’Arsenal, al momento la contender più credibile per un Liverpool che dà l’impressione aver messo già un’ipoteca sul titolo.

Come vedere Arsenal-Newcastle in diretta tv e streaming

La gara valida per le semifinali di League Cup tra Arsenal e Newcastle, in programma martedì alle 21:00, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. Per quanto riguarda l’Italia i diritti per la trasmissione della competizione non sono stati acquistati da alcuna emittente o piattaforma satellitare/streaming.

Il pronostico

Lo scorso novembre il Newcastle incontrò l’Arsenal in uno dei suoi peggiori momenti ed ebbe la meglio 1-0: decisivo il gol del cannoniere bianconero Isak. Molto dipenderà dalle scelte dei due allenatori, che probabilmente faranno rifiatare qualche titolare, ma è probabile che anche all’Emirates Stadium assisteremo ad un match combattuto ed equilibrato, con gli ospiti che tenteranno di tenere aperti i giochi qualificazione in vista del ritorno. Stavolta dovrebbero andare a segno entrambe.

Le probabili formazioni di Arsenal-Newcastle

ARSENAL (4-3-3): Raya; Timber, Saliba, Gabriel, Lewis-Skelly; Odegaard, Partey, Rice; Martinelli, Gabriel Jesus, Trossard.

NEWCASTLE (4-3-3): Dubravka; Trippier, Kelly, Burn, Hall; Longstaff, Tonali, Joelinton; Murphy, Isak, Gordon.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1