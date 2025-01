I pronostici di lunedì 6 gennaio: Supercoppa Italiana, Premier League e non solo

I pronostici di lunedì 6 gennaio: c’è la finale di Supercoppa Italiana, un posticipo di Premier League e altre partite di campionati minori.

Come nell’edizione 2023, organizzata sempre in Arabia Saudita, la Supercoppa Italiana sarà una faccenda tra i due club meneghini, Inter e Milan. Un derby della Madonnina “in trasferta” a Riad che mette in palio il primo trofeo stagionale.

Nerazzurri ovviamente favoriti per la vittoria del trofeo (sarebbe la nona affermazione) ma, attenzione, perché i derby non sono mai scontati e l’ha dimostrato la stracittadina d’andata. La squadra di Conceiçao non parte dunque battuta in partenza: entrambe dovrebbero andare a segno almeno una volta.

I pronostici sulle altre partite

Era dal lontano 1995 che il Nottingham Forest non vinceva 5 partite di fila in massima serie: i Garibaldi Reds sono riusciti ad eguagliare quel record grazie al successo ottenuto una settimana fa in casa dell’Everton, castigato dal solito Wood (11 gol per il 33enne attaccante neozelandese) e da Gibbs-White, altro protagonista della squadra rivelazione di questa Premier League. La striscia positiva del Nottingham Forest può proseguire anche nella trasferta coi Wolves, orfani di uno dei loro migliori giocatori, lo squalificato Cunha. Almeno due i gol complessivi.

Pronostici: la scelta del Veggente

• 1X+OVER 1,5 in Inter-Milan, Supercoppa Italiana, ore 20:00

Vincenti

Vicenza (in Vicenza-Pergolettese, Serie C, ore 17:30)

(in Vicenza-Pergolettese, ore 17:30) Ternana (in Ternana-Pontedera, Serie C , ore 17:30)

(in Ternana-Pontedera, , ore 17:30) Nottingham o pareggio (in Wolves-Nottingham, Premier League, ore 21:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Deportivo Minera-Real Madrid , Coppa del Re , ore 19:00

, ore 19:00 Al Wasl-Al Urooba , Emirati Arabi Uniti , ore 16:45

, , ore 16:45 Al Wahda-Dibba Al Hisn, Emirati Arabi Uniti, ore 21:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Maccabi Haifa-Beitar Jerusalem , Israele, ore 19:30

, Israele, ore 19:30 Wolves-Nottingham, Premier League, ore 21:00

Il “clamoroso”

• 1+GOL in Inter-Milan, Serie A, ore 20:00