Gratta e vinci, milionario con pochi euro chi vive in questa città

Gratta e vinci, la statistica non mente: qui la dea bendata è di casa.

Può la dea bendata prediligere una città piuttosto che un’altra? Certo che sì, e i dati raccolti da AgoraVox, del resto, sembrano confermare ampiamente questa teoria, che solo all’apparenza è un po’ strampalata. Il risultato della ricerca è limpido, cristallino, per cui non v’è assolutamente alcun dubbio sul fatto che ci sia un posto, in Italia, significativamente più fortunato di tanti altri.

Più volte, dal 1° gennaio 2024 al 1° dicembre 2024, la fortuna è stata scovata proprio tra le sue vie, a riprova della veridicità della nostra ipotesi. La città in cui le lotterie istantanee hanno assicurato il maggior numero di premi è, guarda caso, la Capitale d’Italia. Moltissimi Gratta e vinci milionari sono stati venduti nella splendida Roma, che occupa il primo posto sia nella classifica dei comuni più fortunati, che in quella delle province più amate dalla dea bendata.

Nei mesi presi in esame in questa ricerca, tuttavia, ce n’è un’altra che ha fatto faville. Si tratta di Caserta, città sulla quale sono piovuti, udite udite, 10 milioni 170mila euro nel lasso di tempo passato al microscopio. Il tutto con soli 6 biglietti vincenti, che hanno dunque fruttato, conti alla mano, dei premi stratosferici.

Gratta e vinci, la dea bendata qui è di casa: non può essere una coincidenza

Se la presenza di Caserta sul podio dimostra che la dea bendata gradisce anche le piccole e non solo le grandi città, c’è un altro dato estremamente significativo, in questa ricerca. Circa 5 milioni di euro sono stati distribuiti nei piccoli comuni d’Italia, quali Sale Marasino, San Marcellino e Domicella.

Resta il fatto, ad ogni modo, che le grandi regioni dominino incontrastate. Al comando, in termini di vincite, ci sono infatti la Lombardia ed il Lazio, che hanno riscosso molto più successo della Basilicata e del Molise, che sono invece fanalino di coda. Non hanno brillato neppure la Puglia, il Trentino e il Friuli, nei cui territori non sono state registrate, nel 2024, vincite milionarie.

Dalla classifica è possibile estrapolare, ancora, un dato interessantissimo. I mesi più fortunati risultano essere quelli di gennaio e di luglio, mentre pare non convenga troppo giocare al Gratta e vinci nei mesi di marzo e di aprile. E chissà che seguendo i consigli insiti in questa ricerca l’anno prossimo il numero dei nuovi Paperoni del Bel Paese non possa subire un piccolo incremento…