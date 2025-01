Inter-Milan, finale Supercoppa Italiana: tv in chiaro, probabili formazioni, pronostico

Inter-Milan è la finale della Supercoppa Italiana e si gioca lunedì alle 20:00: probabili formazioni, pronostico, diretta tv in chiaro e streaming.

Come nell’edizione 2023, organizzata sempre in Arabia Saudita, la Supercoppa Italiana sarà una faccenda tra i due club meneghini, Inter e Milan. Un derby della Madonnina “in trasferta” a Riad, se vogliamo, che mette in palio il primo trofeo stagionale.

Nerazzurri contro rossoneri, Diavolo contro Biscione: rivalità ancestrale che divampa ogni volta che i due rivali cittadini si ritrovano di fronte. Questione di supremazia, ma non solo. L’Inter, nonostante abbia perso l’unica stracittadina disputata in stagione (lo scorso 22 settembre, proprio contro gli odiati cugini, subì la prima delle uniche due sconfitte tra campionato e coppe), sta nettamente meglio del Milan (13 punti in più in campionato) e l’ha dimostrato per l’ennesima volta giovedì battendo 2-0 l’Atalanta nella prima semifinale di Supercoppa. Una doppietta di Dumfries ha regalato a Simone Inzaghi la settima vittoria consecutiva contro Gian Piero Gasperini, per il quale l’allenatore piacentino si conferma una vera e propria bestia nera. Piuttosto evidente la superiorità della sua Inter – lo confermano anche i numeri – capace di avere la meglio sull’arrembante Dea pure lo scorso settembre. Per i nerazzurri è il quinto successo di fila, cinque partite in cui i campioni d’Italia in carica non hanno incassato neppure un gol, realizzandone al contempo ben 15.

Conceiçao è partito con il piede giusto

Inter dominante malgrado la scarsa prolificità del suo miglior giocatore, Lautaro Martinez. Le polveri bagnate dell’argentino, impreciso anche contro l’Atalanta, non stanno impedendo alla squadra di Inzaghi di brillare.

Non poteva iniziare meglio, invece, l’avventura in rossonero di Sergio Conceiçao – l’allenatore portoghese, a proposito, da calciatore ha vestito la maglia dell’Inter per un biennio, dal 2001 al 2003 – che ha debuttato con una vittoria in rimonta contro la Juventus (1-2) nell’altra semifinale. L’ex tecnico del Porto è riuscito subito a dare la scossa a neanche una settimana dall’esonero del connazionale Paulo Fonseca, licenziato dopo l’1-1 a San Siro con la Roma. Il Diavolo, archiviato un brutto primo tempo, ha tirato fuori personalità e carattere nella ripresa, pareggiando prima con un rigore di Pulisic e trovando poi il vantaggio grazie ad un’autorete di Gatti. Conceiçao è stato arruolato poco prima della partenza per Riad ma contro i bianconeri si è già intravisto quello che potrebbe essere il Milan dei prossimi mesi: battagliero, verticale e tosto, senza troppi fronzoli.

Capitolo formazioni: l’unico dubbio di Inzaghi è legato alle condizioni di Thuram, uscito acciaccato dalla sfida con l’Atalanta. Se il francese non ce la fa è pronto Taremi. Conceiçao invece confermerà il 4-3-3, con Musah al posto di Bennacer a centrocampo. Rebus Leao, assente contro la Juventus.

Come vedere Inter-Milan in diretta tv e in streaming

Inter-Milan, finale della Supercoppa Italiana, è in programma lunedì alle 20:00 e si giocherà all’Al-Awwal Park di Riad, in Arabia Saudita. Sarà trasmessa in diretta tv in chiaro da Mediaset, detentrice dei diritti sulla competizione, su Canale 5 (canale numero 5 del digitale terrestre e 505 per la visione in HD). Sarà possibile inoltre vedere Inter-Milan anche in diretta streaming su Mediaset Infinity e su Mediaset Play.

Comparazione quote

La vittoria dell’Inter è quotata a 1.77 su Goldbet e Lottomatica e a 1.75 su Snai. Il segno “Gol” è quotato invece a 1.65 su Goldbet, Lottomatica e a 1.67 su Snai.

Il pronostico

Una vittoria per parte nei due precedenti in Supercoppa Italiana: il Milan prevalse nel 2011, l’Inter si prese la rivincita due anni fa. Nerazzurri ovviamente favoriti per la vittoria del trofeo (sarebbe la nona affermazione) ma, attenzione, perché i derby non sono mai scontati e l’ha dimostrato la stracittadina d’andata. La squadra di Conceiçao non parte dunque battuta in partenza: entrambe dovrebbero andare a segno almeno una volta.

Le probabili formazioni di Inter-Milan

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Taremi, Lautaro Martinez.

MILAN (4-3-3): Maignan; Emerson Royal, Tomori, Thiaw, Hernandez; Musah, Fofana, Reijnders; Pulisic, Morata, Leao.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1