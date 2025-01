Sinner più rosso che mai: non più di settantatré

Rosso Sinner in edizione limitata e speciale: la novità che non ti aspetti.

Qualunque gadget a tema Sinner, fino a questo momento, è andato letteralmente a ruba. Come la statuina del presepe che aveva le sue fattezze, per esempio, ma anche, purtroppo, come la “bomba” che è stata immessa sul mercato in occasione dei festeggiamenti per il Capodanno. Che qualcuno impazzisse per un vino prodotto in suo onore era, dunque, il minimo che potesse accadere.

Sì, avete capito bene: Jannik è entrato a gamba tesa anche nel mondo dell’enogastronomia benché, si badi bene, non sia lui a produrlo direttamente. Non ha comprato un vitigno e non ha lanciato una sua etichetta: ci ha pensato qualcun altro, però, ad omaggiarlo con un’idea che non esiteremmo a definire geniale. Una mossa di marketing astuta e ben realizzata che ha reso il numero 1 del mondo, di fatto, un vero e proprio brand del vino.

Il suo nome compare adesso, infatti, sulle etichette del Primitivo di Manduria doc che viene imbottigliato dalle vinerie Baldari. Il Rosso Jannik, così si chiama, viene prodotto in edizione speciale e limitata e, ci spiace deludere i tifosi, che certamente sarebbero corsi a farne scorta, non è vendibile. Ce ne sono solo 73 bottiglie, un numero che non è per nulla casuale, anzi. Tante sono, infatti, le vittorie che Sinner ha messo a segno nell’anno appena trascorso, ragion per cui ha un significato ben preciso.

Un vino per Sinner: consegna speciale in Val Pusteria

Le bottiglie del prestigioso Rosso Jannik sono state spedite in Val Pusteria alle porte del Natale: il sindaco di Manduria, Gregorio Pecoraro, le ha spedite a Thomas Summerer, il primo cittadino di Sesto, il luogo in cui Sinner è nato e cresciuto.

“L’idea – ha raccontato il mittente delle 73 bottiglie – è venuta a Gianni Ippoliti che è molto amico da anni di Franzy Mele, cantautore mandriano e autore dell’inno Jannik Sinner presentato a maggio agli Internazionali d’Italia a Roma”. Per suggellare questa partnership, oltre che la paternità del progetto, realizzato grazie alla disponibilità delle cantine Baldari, sull’etichetta arancione fa bella mostra di sé un qr code.

Inquadrandolo con lo smartphone, è possibile ascoltare il brano di Mele mentre si sorseggia un po’ dell’ottimo Primitivo di Manduria in edizione limitata e speciale. E celebrare, al tempo stesso, un connubio inaspettato tra sport ed enologia.