Lotteria Italia 2024, UFFICIALE: se hai questi biglietti hai già perso

Lotteria Italia, c’è qualcosa che gli aspiranti milionari devono assolutamente sapere.

Con 5 milioni di euro si possono fare talmente tante di quelle cose che, volendole elencare, servirebbero un sacco di tempo, di pazienza e pure di carta e di inchiostro. Preferiamo che sia la fantasia, piuttosto, a volare lontano e a dare forma a certi sogni.

Certo è che sono davvero tantissime le persone che sognano, per l’appunto, di incassare una cifra del genere e di veder cambiare completamente la propria vita. Ed è per questo motivo che, come sempre del resto, anche stavolta la Lotteria Italia ha letteralmente spopolato. Milioni e milioni di biglietti sono stati staccati in tutta Italia in vista dell’appuntamento annuale con la dea bendata, che chiude, di fatto, le festività natalizie.

La maggior parte dei biglietti è stata venduta tra Lombardia, Lazio, Campania, Emilia Romagna e Piemonte. Non resta che capire, a questo punto, se la Signora abbia deciso di colpire a queste latitudini o se, invece, abbia concentrato i suoi sforzi nelle regioni in cui l’ammontare complessivo dei tagliandi venduti è stato leggermente più basso. Lo scopriremo stasera, ad ogni modo, in compagnia di Stefano De Martino, che condurrà la serata di Affari Tuoi dedicata alla Lotteria Italia.

Lotteria Italia, che sfortuna: queste persone hanno perso ancor prima dell’estrazione

La vita di qualcuno, insomma, si appresta a cambiare radicalmente, con il lauto montepremi in palio all’amatissima Lotteria tutta italiana. E se anche tu fai parte della cerchia di aspiranti milionari, a quest’ora starai certamente tenendo le dita incrociate.

C’è qualcosa che devi purtroppo sapere, però, se sei in possesso dei biglietti della Lotteria Italia e stai aspettando, dunque, che la fortuna faccia il suo corso. Diciannove dei biglietti in circolazione non sono più validi, nella misura in cui sono stati oggetti di furto. Lo ha reso noto l’Agenzia delle Dogane e dei monopoli, che ha comunicato che i biglietti in questione sono stati annullati e che, se vincenti, non daranno comunque diritto ad alcun premio.

Si tratta, più precisamente, di quelli della serie M che vanno dal numero 294641 al numero 294660 e che riportano, come codice, il numero 239733. Se possiedi uno di questi tagliandi, non ci sarà niente da fare. Se ne riparlerà, al massimo, il prossimo anno.