Tutto finito per Sinner: l’annuncio è ufficiale e svela quello che succederà già da questo mese. Un attacco in piena regola. Le parole

Jannik Sinner è pronto a tornare in campo. Lo farà in questi giorni per qualche match di esibizione prima dell’appuntamento più importante, il primo, di questo 2025: l’Australian Open, Slam, vinto lo scorso anno, che ha certificato come Jannik sia il numero uno al mondo in questo momento. Una lunga scalata iniziata proprio in Australia.

L’azzurro ha chiuso la stagione al primo posto della classifica mondiale e non ha nessuna intenzione di mollare quella posizione. Certo, adesso contro di lui tutti cercheranno di dare il massimo, anzi di dare più del cento per cento per poterlo battere. E uno di questi è sicuramente Carlos Alcaraz: lo spagnolo non ci sta. E ha immediatamente mandato un segnale bellicoso all’amico. Sì, i due si stimano e si vogliono sicuramente bene. Ma dentro al campo, soprattutto dentro un campo di tennis, non ci possono essere amici e non ce ne stanno.

Tutto finito per Sinner: Alcaraz ha detto questo

“So che prima o dopo vincerò gli Australian Open. Il mio è stato un anno di alti e bassi, ma comunque positivo, mi emoziono ancora quando rivedo i video di Parigi e di Londra. Però sono una persona molto ambiziosa e voglio vincere gli Australian Open per completare il Career Grand Slam (cioè il successo in tutti e quattro, ndr). Voglio che il 2025 sia ancora più entusiasmante, voglio di più. Se vinco, mi tatuerò un canguro, anche se a mio padre non piace molto. Essere campione lì è il mio obiettivo principale per la prossima stagione”. Boom.

Queste sono state le parole del tennista spagnolo riportate da La Gazzetta dello Sport. Parole che spazio alle interpretazioni evidentemente non ne lasciano. Alcaraz vuole piazzare subito il colpo dell’anno, dando un grosso dispiacere all’amico e collega. Jannik dal proprio canto sa benissimo che questo 2025 per lui sarà ancora più difficile dell’anno appena andato in archivio. Tutti lo aspettano al varco per poterlo superare. Ma lui si sta allenando per farsi trovare pronto.