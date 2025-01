Dramma Schumacher: annuncio strappalacrime

Dramma Schumacher, un annuncio strappalacrime della Ferrari in un giorno che tutti gli appassionati e i tifosi non possono dimenticare

C’è un giorno dell’anno che tutti i tifosi della Ferrari hanno segnato in rosso sul calendario. Un giorno importante per Schumacher. Il 3 gennaio è come Natale per quelli che hanno amato il campione tedesco, giorno della sua nascita. E come ogni anni, la Ferrari, riesce a piazzare il post strappalacrime sui social.

“Il 3 gennaio per gli appassionati di Formula 1 non è mai una giornata come le altre. In questo giorno infatti compie gli anni Michael Schumacher, sette volte campione del mondo e personaggio simbolo del motorsport per almeno due decenni, dall’inizio degli ’90 all’inizio degli anni ’10 del nuovo millennio. Da quel tragico incidente sugli sci del 29 dicembre 2013 questa ricorrenza ha assunto ovviamente un significato ancora più particolare, specialmente dal punto di vista emotivo” si legge su formulapassion.it, che ripercorre le date che hanno segnato la vita del pilota tedesco.

Dramma Schumacher: la Ferrari scuote i sentimenti

“Sei sempre nei nostri cuori. Tanti auguri, Michael“. Questo il messaggio pubblicato dalla scuderia di Maranello con una foto che vede Schumacher appoggiato alla F310, nel 1996, giorno della sua presentazione ufficiale in Italia. Quella è stata la prima macchina rossa guidata dal pilota tedesco nella sua carriera. Una macchina che gli ha permesso di vincere i primi titoli. Una macchina alla quale, sicuramente, era assai legato. E sotto potrete vedere questa immagine, bellissima, meravigliosa. Un’immagine che rende l’idea di quello che Schumacher è stato per la Rossa e che fa riaffiorare i ricordi. Quelli veri, quelli di un tempo diverso e quelle con emozioni diverse. Auguri anche da parte nostra, Michael. Tutti ti amiamo qui e tutti ti aspettiamo. Per quello che ci hai donato non potremmo fare altrimenti!