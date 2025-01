Wolverhampton-Nottingham Forest, Premier League: tv, formazioni, pronostico

Wolverhampton-Nottingham Forest è una partita della ventesima giornata di Premier League e si gioca lunedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Era dal lontano 1995 che il Nottingham Forest non vinceva 5 partite di fila in massima serie: i Garibaldi Reds sono riusciti ad eguagliare quel record grazie al successo ottenuto una settimana fa in casa dell’Everton, castigato dal solito Wood (11 gol per il 33enne attaccante neozelandese) e da Gibbs-White, altro protagonista della squadra rivelazione di questa Premier League.

A Goodison Park gli uomini di Nuno Espirito Santo hanno confermato ancora una volta di essere solidissimi in difesa, collezionando il terzo clean sheet consecutivo. Solamente Liverpool ed Arsenal, le due squadre che precedono il Forest in classifica, hanno subito meno reti.

Intanto nel Nottinghamshire si continua a sognare: i tifosi dei Reds, con i loro beniamini in piena zona Champions League – sono terzi in classifica dopo 19 giornate – sono tornati indietro nel tempo e più precisamente a quel periodo a cavallo tra gli anni ’70 e ’80, quando da quelle parti si riuscirono a sollevare ben due Coppe dei Campioni. Che il Nottingham Forest possa restare in quella posizione anche nei prossimi mesi però è ancora tutto da vedere: nel frattempo Wood e compagni preferiscono non porsi limiti e cercheranno di fare bene anche in un campo ostico come il Molineux di Wolverhampton nel match che chiude la prima giornata di ritorno. I Wolves, anche grazie al nuovo tecnico Vitor Pereira, sono in ripresa: nelle ultime due giornate hanno evitato la sconfitta con Manchester United (2-0) e Tottenham (2-2) e non perdono da metà dicembre. Tre risultati utili consecutivi che hanno permesso ai nero-oro di abbandonare momentaneamente la zona retrocessione. Per portare a casa la salvezza, tuttavia, il Wolverhampton dovrà fare meglio in fase di non possesso palla: la loro difesa è la più perforata insieme al quella del Leicester (42 gol).

Il pronostico

La striscia positiva del Nottingham Forest può proseguire anche nella trasferta coi Wolves, orfani di uno dei loro migliori giocatori, lo squalificato Cunha. Almeno due i gol complessivi.

Le probabili formazioni di Wolverhampton-Nottingham Forest

WOLVERHAMPTON (3-4-2-1): José Sa; Doherty, S. Bueno, Dawson; Semedo, André, Joao Gomes, Ait-Nouri; Gonçalo Guedes, Hwang; Strand Larsen.

NOTTINGHAM FOREST (4-2-3-1): Sels; Ola Aina, Milenkovic, Murillo, Williams; Yates, Anderson; Elanga, Gibbs-White, Sosa; Wood.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2