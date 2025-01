Deportivo Minera-Real Madrid, Coppa del Re: formazioni, pronostico

Deportivo Minera-Real Madrid è una gara valida per i sedicesimi di finale di Coppa del Re: probabili formazioni e pronostico

Un inizio di 2025 complicato per il Real Madrid. Non tanto per gli impegni che, come sappiamo, sono davvero tutti alla portata della squadra di Carlo Ancelotti che ha fatto vedere contro il Valencia, nonostante l’uomo in meno, di essere in grado di ribaltare tutti i tipi di match. Ma per i continui appuntamenti, ravvicinati, che non permettono mai di lavorare in serenità durante la settimana. Vabbè, da quelle parti sono abituati a tutto questo.

Nella serata di lunedì, la truppa madrilena, andrà a giocare a Cartagena in Coppa del Re contro il Deportivo Minera. Una squadra che non vede l’ora di affrontare i campioni d’Europa e del Mondo in carica. Un regalo di chiusura delle feste, una calza da aprire nel giorno dell’Epifania per essere davvero tutti felici e contenti. Il risultato, per il Minera, sarà solamente qualcosa che farà da contorno alla serata speciale che tutti vogliono vivere. E Ancelotti ha in mente, giustamente, di fare un enorme turnover anche perché all’orizzonte c’è pure l’impegno nella semifinale di Supercoppa contro il Maiorca.

La gara ha evidentemente poco da raccontare e come per tutti i trofei per i quali scende in campo, anche la Coppa del Re deve essere un obiettivo del Real Madrid. Quindi, non ci saranno problemi per i Blancos.

Come vedere Deportivo Minera-Real Madrid in diretta tv e streaming

La sfida Deportivo Minera-Real Madrid, valida per i sedicesimi di finale di Coppa del Re, è in programma lunedì 6 gennaio alle 19:00. In Italia, questo turno, non potrà essere seguito né in diretta tv e nemmeno in streaming. Dal prossimo invece, le gare, saranno trasmesse sul canale Youtube di Cronache di Spogliatoio.

Comparazione quote

La vittoria del Real Madrid è quotata a 1.06 su Goldbet e Lottomatica e a 1.06 su Snai.

Il pronostico

Vittoria semplice, larga, con annesso passaggio del turno per il Real Madrid che manderà in campo quelle che sarebbero le “seconde linee”. Match da almeno tre reti complessive e occhio: qualora dovesse giocare Arda Guler, così come da previsioni, il turco potrebbe trovare la via del gol.

Le probabili formazioni di Deportivo Minera-Real Madrid

DEPORTIVO MINERA (4-3-1-2): Martinez; Mas, Morante, Algar, Heredero; Vera, Petcoff, Britos; Baradji; Perdomo, Ferron.

REAL MADRID(4-2-3-1): Lunin; Vazquez, Tchouameni, Rudiger, Fran Garcia; Camavinga, Modric; Rodrygo, Arda Guler, Brahim Diaz; Joselu.

POSSIBILE RISULTATO: 0-4