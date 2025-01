Lotto, è il terno della vita: 125mila euro con questi numeri. Ecco il colpo che apre il 2025 nel migliore dei modi. I dettagli della vincita

Il terno della vita. Quello che capita una sola volta nella propria esistenza e quello che, ovviamente, fa partire il 2025 nel migliore dei modi. Un colpaccio clamoroso che cambia oggettivamente il modo di vedere il futuro.

L’ultima estrazione del Lotto – che come vi abbiamo raccontati nei giorni scorsi, almeno per tutto il 2026, avrà anche l’estrazione del venerdì – ha regalato un sogno ad un fortunato giocatore. La storia, come al solito avviene in questi casi, ci viene raccontata da Agimeg.it, che ha la possibilità di capire quali sono state le vincite più importanti. E questa che vi stiamo per riportare anche noi, ovviamente, è la più importante di questo inizio anno. Sì, si parla di 125mila euro tondi tondi. Tantissimi soldi che, al netto delle tasse che dovranno essere pagate sulla stessa vittoria, permette principalmente di togliersi qualche sfizio. O magari qualche pensiero per il futuro. Speriamo solamente che siano andati nelle tasche di chi saprà oggettivamente utilizzarli.

Lotto, ecco il terno della vita: i numeri

La vincita è stata fatta registrare in Abruzzo e precisamente a Città di Sant’Angelo, centro in provincia di Pescara. Quattro numeri per cambiare la propria vita. Sui quattro, giocati sulla ruota di Napoli, la Dea Bendata ne ha tirati fuori tre per la precisione.

Quelli giocati sono stati 27-74-87-90. Uno in meno, ma siamo sicuri che tutto questo non ha tolto l’enorme gioia. Certo, fosse stata quaterna allora staremmo qui a parlare di un colpo che forse avrebbe messo immediatamente la parola fine a tutti quelli futuri, essendo probabilmente quasi milionario e forse irraggiungibile. Ma possiamo altrettanto tranquillamente affermare che questa gioia rimane enorme, soprattutto perché arriva in un momento delicato per la vita di ogni persona. Il nuovo anno, si sa, porta dietro non solo le speranze di poter migliorare la propria esistenza, ma anche la paura del cambiamento che come sempre attanaglia l’uomo. Questa paura, in Abruzzo, non ce l’avranno. E noi siamo contenti per chi è riuscito nel colpo grosso. Auguri di buon anno, e non solo!