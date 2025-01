Roma-Lazio, Serie A: tv, streaming, probabili formazioni, pronostico

Roma-Lazio è una partita valida per la diciannovesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

In una giornata “corta” per via degli impegni di Atalanta, Milan, Juve e Inter in Supercoppa Italiana la scena se la prende il derby della Capitale tra Roma e Lazio, match clou del primo turno di campionato del 2025, nonché ultimo del girone d’andata. Ciò che salta subito agli occhi, dando un’occhiata all’attuale classifica, è l’enorme divario tra le due rivali cittadine: i biancocelesti contro ogni pronostico stazionano in piena zona Champions League ed hanno collezionato ben 15 punti in più dei “cugini”, protagonisti loro malgrado di una prima parte di stagione completamente da dimenticare.

Dopo aver cambiato tre allenatori da settembre in poi, la cura Ranieri sembra che stia cominciando, seppur lentamente, a fare effetto: la Roma ha rimediato solo 2 sconfitte nelle ultime otto partite tra le varie competizioni. I problemi permangono – ad esempio, l’allergia alle trasferte, con i giallorossi che sono una delle due squadre insieme al neopromosso Venezia a non aver ancora vinto lontano dal proprio pubblico – ma l’esperto allenatore romano dà l’impressione di aver trovato un antidoto al caos che fino a qualche settimana fa regnava indisturbato dalle parti di Trigoria.

Troppo tardi per tornare a sognare la qualificazione in Champions League? Probabilmente sì, tuttavia non è da escludere che la Roma cambi marcia nel girone di ritorno, provando quantomeno a riavvicinarsi alla zona Europa. Il fatto di essere riuscita ad evitare la sconfitta a San Siro contro il Milan (1-1) una settimana fa è, ad ogni modo, un segnale importante. La Lazio invece è reduce da un’altra prova di grande personalità contro l’Atalanta capolista, fermata sabato scorso all’Olimpico (1-1). Un risultato che non fa che accrescere l’autostima degli uomini di Marco Baroni, ripartiti alla grande dopo la debacle casalinga con l’Inter dello scorso 16 dicembre, unica nota stonata in una stagione che finora sta portando in dote tante soddisfazioni.

Roma-Lazio: le ultime notizie sulle formazioni

Nella Roma il ballottaggio è sulla trequarti, con El Shaarawy che stavolta dovrebbe avere la meglio sul giovane Pisilli: accanto a Dybala ci sarà dunque l’ex Milan. Confermato Dovbyk in attacco, soltanto panchina invece per Pellegrini. L’unico indisponibile è Cristante: il centrocampista continua a fare i conti con un problema alla caviglia e dovrà saltare anche la stracittadina.

Baroni, dal canto suo, spera di poter contare sui convalescenti Lazzari e Patric, già assenti contro l’Atalanta. Se non dovessero farcela a recuperare in difesa sarà emergenza, dal momento che verrebbero a mancare i ricambi. Ad ogni modo contro la Roma non saranno a disposizione Pedro, Noslin e Vecino. L’unica novità nella formazione titolare è a destra: Isaksen stavolta verrà preferito a Tchaouna.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Il pronostico

Lo scorso aprile, con De Rossi in panchina, la Roma riuscì ad interrompere il digiuno di successi contro la Lazio ma il trend statistico degli ultimi derby riguarda i pochi gol segnati nella stracittadina, in cui il segno “Over 2.5” non compare addirittura dal marzo 2022. Stavolta sembra ci siano invece i presupposti per una partita non povera di reti, dal momento che i giallorossi hanno bisogno di una vittoria che sia in grado di svoltare la stagione e che i biancocelesti, per loro natura, difficilmente giocheranno una gara di rimessa, accontentandosi del pareggio. Occhio pure al numero dei cartellini, che potrebbero non essere pochi in una sfida da sempre sentitissima e carica di significati.

Le probabili formazioni di Roma-Lazio

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummels, N’Dicka; Saelemaekers, Paredes, Koné, Angelino; Dybala, El Shaarawy; Dovbyk.

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dele-Bashiru, Zaccagni; Castellanos.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2