Fenerbahçe-Hatayspor, Super Lig: tv, streaming, probabili formazioni, pronostico

Fenerbahçe-Hatayspor è una partita della diciottesima giornata di Super Lig e si gioca domenica alle 17:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

L’obiettivo che si era prefissato in estate José Mourinho, cioè quello di detronizzare gli acerrimi rivali cittadini del Galatasaray, sembra stia sfumando giornata dopo giornata. Il suo Fenerbahçe fatica a stare al passo della squadra di Okan Buruk, che per il momento domina incontrastata la Super Lig turca. Quando siamo praticamente al giro di boa, i giallorossi hanno 8 punti in più dei cugini e sono gli unici ancora imbattuti.

Mou deve accontentarsi della seconda piazza: il tecnico portoghese vanta la miglior difesa del torneo (solo 15 gol subiti, 4 in meno del Gala) ma sta scontando qualche passo falso di troppo.

Per esempio il pareggio esterno contro il non irresistibile Eyupspor dello scorso 20 dicembre, ultimo match di campionato prima della pausa natalizia. Il Fenerbahçe in quell’occasione non è andato al di là di un 1-1, perdendo ulteriore terreno nei confronti della capolista, che al contrario non sbaglia un colpo. Un dicembre in tono minore, se consideriamo che i gialloblù hanno incassato pure 2 sconfitte, la prima in campionato nel derby con il Besiktas e la seconda in Europa League con l’Athletic Bilbao. Il club di Istanbul, che molto probabilmente andrà a caccia di occasioni nel mercato invernale, per tornare alla vittoria nella prima partita del 2025 conta sul supporto del proprio pubblico: allo stadio Saraçoglu il Fenerbahçe ha vinto le ultime quattro gare, non segnando mai meno di 2 gol. Per gli uomini di Mourinho c’è il pericolante Hatayspor, penultimo in classifica con soli 9 punti conquistati in 16 giornate. Parliamo di una squadra che non vince da inizio novembre e che finora è stata disastrosa in trasferta: fuori casa nessuno ha fatto peggio (2 punti) della formazione attualmente guidata da due tecnici ad interim dopo l’esonero di Riza Calimbay.

Come vedere Fenerbahçe-Hatayspor in diretta tv e in streaming

La sfida valida per la diciottesima giornata di Super Lig tra Fenerbahçe e Hatayspor, in programma domenica alle 17:00, non sarà trasmessa in diretta tv. Nessuna piattaforma italiana ha acquistato i diritti sul massimo campionato di calcio turco.

Il pronostico

Il Fenerbahçe dovrebbe ripartire con un successo ampio contro una squadra che in trasferta non vince da un anno esatto. Probabile che gli uomini di Mourinho segnino dai due ai quattro gol, tenendo pure la porta inviolata.

Le probabili formazioni di Fenerbahçe-Hatayspor

FENERBAHCE (4-2-3-1): Egribayat; Osayi-Samuel, Soyuncu, Djiku, Kostic; Amrabat, Fred; Kahveci, Tadic, Saint-Maximin; En-Nesyri.

HATAYSPOR (4-2-3-1): Kardesler; Corekci, Parmak, Massanga, Sertel; Djack, Temel; Rivas, Rui Pedro, Boutobba; Aboubakar.

POSSIBILE RISULTATO: 3-0