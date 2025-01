Torino-Parma, Serie A: tv, streaming, probabili formazioni, pronostico

Torino-Parma è una partita della diciannovesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 18:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Nel turno che manda in archivio il girone d’andata Torino e Parma si presentano rispettivamente da 11esimo e 16esimo in classifica. Ma attenzione, il divario tra le due squadre è più ridotto di quanto si possa immaginare: sì, perché sono soltanto 2 i punti che separano granata e gialloblù, a dimostrazione del fatto che siamo di fronte ad un classifica ancora molto corta dall’undicesimo posto in giù e nessuna, tra chi si ritrova in quelle posizioni, può dormire sonni tranquilli.

Il Torino, dopo un inizio che prometteva cose interessanti, da ottobre in poi ha perso lentamente quota ed in seguito all’infortunio del suo cannoniere Zapata – il colombiano ha terminato anzitempo la stagione – ha iniziato a fare una fatica tremenda in fase realizzativa. Una settimana fa, per la prima volta dopo più di 2 mesi, gli uomini di Paolo Vanoli hanno segnato più di un gol nella stessa partita, rimontando ben due reti all’Udinese (2-2) grazie a Ricci – fresco di rinnovo – ed allo scozzese Adams. L’ex tecnico del Venezia però non può essere completamente soddisfatto, visto che negli ultimi 60 giorni è arrivato un solo successo, in trasferta contro l’Empoli. È reduce da una vittoria pesante invece il Parma, che sabato scorso l’ha spuntata al fotofinish nello scontro diretto con il Monza, piegato 2-1 al “Tardini”: decisivo il gol di Valenti a tempo praticamente scaduto. Una boccata d’ossigeno per l’allenatore Fabio Pecchia, che gli ha permesso di archiviare le tre sconfitte di fila con Inter, Verona e Roma, tre match in cui i ducali non hanno mai subito meno di 3 gol totali.

Torino-Parma: le ultime notizie sulle formazioni

L’unico tra gli infortunati che potrebbe recuperare nel Torino è Walukiewicz: il polacco potrebbe accomodarsi almeno in panchina. Per il resto Vanoli sembra intenzionato a confermare il 3-5-2: davanti toccherà a Sanabria e Karamoh, con Adams pronto a subentrare a gara in corso. Sulle fasce agiranno Pedersen e Sosa.

Dall’altro lato, Pecchia è senza Delprato, Circati, Bernabé, Estevez e Osorio. L’undici titolare dovrebbe essere simile a quello di una settimana fa, anche se Bonny, escluso coi brianzoli, scalpita per partire di nuovo dal 1′.

Come vedere Torino-Parma in diretta tv e in streaming

La sfida tra Torino e Parma, in programma domenica alle 18:00 allo stadio “Olimpico-Grande Torino” di Torino, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

L’attacco finora anemico del Torino potrebbe ben figurare anche contro il Parma, la squadra che ha incassato più gol dopo il Verona. Non sarebbe una sorpresa, dunque, se assistessimo ad un match da almeno 3 reti complessive, una costante nelle ultime sei partite che hanno visto protagonisti i gialloblù.

Le probabili formazioni di Torino-Parma

TORINO (3-5-2): Milinkovic-Savic; Vojvoda, Coco, Masina; Pedersen, Linetty, Ricci, Gineitis, Sosa; Sanabria, Karamoh.

PARMA (4-2-3-1): Suzuki; Hainaut, Balogh, Valenti, Coulibaly; Sohm, Keita; Man, Hernani, Cancellieri; Mihaila.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1