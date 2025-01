Lecce-Genoa, Serie A: streaming, formazioni, pronostico

Lecce-Genoa è una partita della diciannovesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 15:00: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Da quando Vieira ha preso il posto di Gilardino sedendosi sulla panchina del Genoa, i liguri hanno perso solo una volta – e forse anche in maniera immeritata – contro il Napoli in casa. E i rossoblù, soprattutto, hanno chiuso il proprio anno solare con una splendida vittoria sul campo dell’Empoli. In poche parole, tutto questo, a sottolineatura di una cosa che è sotto gli occhi di tutti: il cambio di marcia c’è stato, eccome.

Così come, inizialmente, c’è stato anche nel Lecce con Giampaolo al posto di Gotti. Ma, nelle ultime due uscite, i salentini giallorossi ci hanno rimesso le penne sia contro la Lazio – e ci può stare, anche per via dell’inferiorità numerica per tutto il secondo tempo – sia contro il Como in quella che, probabilmente, è stata la più brutta partita da quando il nuovo allenatore si è seduto sulla panchina. Quella di domenica, insomma, soprattutto per i padroni di casa, sarà una partita delicatissima visto che la classifica si è accorciata in maniera clamorosa. Il Lecce è lì, poco sopra la zona retrocessione, è un altro passo falso rischierebbe di compromettere tutto.

C’è invece, sotto questo aspetto, molta più serenità in casa Genoa: questa serie utile di partite permette a Vieira di lavorare con tranquillità. E il tecnico francese si aspetta anche qualche colpo dal mercato. Potrebbe finire anche l’esperienza di Balotelli, destinato a quanto pare in Messico. Ma questo poco importa al francese che vuole gente pronta per la battaglia. Mentalmente, i liguri, stanno meglio. Hanno meno pressione addosso e possono anche tentare in campo qualche giocata che il Lecce evidentemente non si può permettere. E questo, sappiamo benissimo, come potrebbe fare la differenza.

Come vedere Lecce-Genoa in diretta tv e in streaming

Lecce-Genoa è in programma domenica alle 15:00 e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN.

Il pareggio è quotato a 2.95 su Goldbet e Lottomatica. Per gli analisti della Snai vale 3.00 volte la posta.

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

Il pronostico

Il match in questione mette in palio dei punti pesantissimi per la salvezza. E quindi occhio alla possibilità che possa finire in pareggio. Se da un lato al Genoa potrebbe anche stare bene, al Lecce servirebbe una vittoria per tirarsi fuori da questa situazione. Ma avere la meglio sulla squadra di Vieira è difficile. Quindi sì, X.

Le probabili formazioni di Lecce-Genoa

LECCE (4-3-3): Falcone; Guilbert, Baschirotto, Jean, Gallo; Coulibaly, Pierret, Rafia; Tete Morente, Krstovic, Dorgu.

GENOA (4-3-3): Leali; Sabelli, Bani, Vasquez, Martin; Miretti, Badelj, Frendrup; Zanoli, Pinamonti, Vitinha.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1