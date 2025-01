Monza-Cagliari, Serie A: tv, streaming, probabili formazioni, pronostico

Monza-Cagliari è una partita della diciannovesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 12:30: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Non poteva essere più “crudele” l’esordio di Salvatore Bocchetti sulla panchina del Monza, castigato all’ultimo respiro dal Parma una settimana fa. I brianzoli, che erano riusciti a pareggiare a cinque minuti dalla fine nonostante l’inferiorità numerica da inizio secondo tempo, al “Tardini” sono capitolati al 98′, trafitti da un gol di Valenti (2-1). Sconfitta dolorisissima per come è arrivata ma anche perché si tratta della quarta consecutiva dopo quelle con Udinese, Lecce e Juventus.

Una striscia negativa che non consente ai biancorossi di abbandonare l’ultimo posto in classifica: il Monza, ad un turno dal giro di boa, ha collezionato soltanto 10 punti e sono già 6 quelli che lo separano dalla quartultima. Insomma, per evitare la retrocessione – oltre a qualche importante rinforzo nel mercato invernale – servirà anche un cambio di passo nel girone di ritorno. Bocchetti, ad ogni modo, si è detto soddisfatto dell’atteggiamento con cui i suoi hanno affrontato il match di Parma e la sensazione è che vedremo un Monza battagliero e pronto a lottare su ogni pallone pure nello scontro diretto con il Cagliari. I sardi hanno quattro punti in più ma non possono dormire sonni tranquilli: come i brianzoli vengono da 4 sconfitte di fila (cinque se consideriamo il 4-0 in Coppa Italia contro la Juventus) in cui hanno realizzato a malapena un gol a fronte di sette incassati. La panchina di Davide Nicola è tornata a vacillare, anche se un eventuale successo in un’incontro delicatissimo come quello dell’U-Power Stadium potrebbe tornare a fare splendere il sole in casa rossoblù.

Monza-Cagliari: le ultime notizie sulle formazioni

Bocchetti deve fare a meno dello squalificato Pablo Marì (molto vicino alla Fiorentina secondo radiomercato) che verrà sostituito al centro della difesa da uno tra D’Ambrosio e Caldirola. Sulla trequarti Ciurria è insidiato da Sensi, mentre Maldini dovrebbe vincere il ballottagio con Djuric: sarà lui l’unica punta nel 3-4-2-1 disegnato dall’ex tecnico del Verona.

Dall’altro lato, Nicola recupera Mina in difesa ma i dubbi permangono per quanto riguarda la porta – il duello è tra Sherri e Scuffet – e la trequarti, dove si contendono una maglia Viola e Gaetano. Difficile recuperi in tempo Luvumbo, che in settimana ha svolto allenamento personalizzato.

Come vedere Monza-Cagliari in diretta tv e in streaming

Monza-Cagliari, in programma domenica alle 12:30 all’U-Power Stadium di Monza, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

Due squadre che hanno palesato preoccupanti fragilità nelle ultime uscite e che hanno disperatamente bisogno di un risultato positivo. Il Monza, imbattuto contro il Cagliari in massima serie (una vittoria e un pareggio nei due precedenti), dovrebbe riuscire ad interrompere la striscia negativa in una gara che con ogni probabilità non riserverà troppi gol vista l’importanza della posta in palio e considerata pure la difficoltà dei sardi in fase realizzativa.

Le probabili formazioni di Monza-Cagliari

MONZA (3-4-2-1): Turati; D’Ambrosio, Izzo, Carboni; Birindelli, Bondo, Bianco, Pereira; Caprari, Ciurria; Maldini.

CAGLIARI (4-2-3-1): Sherri; Zappa, Mina, Luperto, Augello; Makoumbou, Adopo; Zortea, Viola, Felici; Piccoli.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1