Fulham-Ipswich Town, Premier League: tv, probabili formazioni, pronostico

Fulham-Ipswich Town è una partita della ventesima giornata di Premier League e si gioca domenica alle 15:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

I tifosi del Fulham avrebbero messo la firma, ad inizio stagione, per vedere i Cottagers in questa posizione di classifica alla fine del girone d’andata. La squadra di Marco Silva dopo 19 giornate è ottava, a pochi passi dall’Europa, il grande sogno di un club che parte ogni anno con l’obiettivo di ottenere una salvezza tranquilla, senza patemi. E con un po’ di continuità in più quest’anno i bianconeri potrebbero anche riuscirci.

Nel frattempo non perdono da ben 7 giornate, una striscia in cui si sono tolti anche importanti soddisfazioni, come la vittoria nel sentito derby cittadino con il Chelsea oppure i due pareggi con le due principali candidate al titolo, Liverpool e Arsenal.

Non è poi mancato qualche passo falso, ad esempio il deludente 0-0 con l’ultima in classifica, il Southampton, o la pesante sconfitta interna con il Wolverhampton – l’unica da fine ottobre in poi – altra squadra che sta lottando per non retrocedere. Una settimana fa il Fulham ha fatto registrare il quarto pareggio nelle ultime cinque giornate di Premier League, dividendosi la posta in palio con la grande rivelazione di questo torneo, il Bournemouth (2-2). E nella prima del 2025 a Craven Cottage arriva il neopromosso Ipswich Town, fresco di clamorosa vittoria contro il Chelsea di Enzo Maresca, battuto 2-0 a Portman Road. Terzo successo per i Tractor Boys, che a novembre si erano presi pure lo scalpo del Tottenham, andando a vincere nel nord di Londra. Agli uomini di Kieran McKenna, dunque, non mancano di certo coraggio e personalità: per abbandonare la zona rossa, tuttavia, bisognerà tenere alti i giri del motore e a tal proposito urge migliorare il rendimento offensivo, dal momento che quello dell’Ipswich Town è il terzo attacco meno prolifico del torneo (18 gol).

Il pronostico

La costanza del Fulham nell’ultimo periodo ci spinge a dare fiducia ai Cottagers, favoriti per i tre punti. Ci sono buone possibilità, infine, di assistere ad una gara da almeno tre gol complessivi in cui potrebbero andare a segno anche gli ospiti, galvanizzati dal successo con il Chelsea.

Le probabili formazioni di Fulham-Ipswich Town

FULHAM (3-4-3): Leno; Diop, Andersen, Bassey; Castagne, Pereira, Lukic, Robinson; Wilson, Raul Jimenez, Iwobi.

IPSWICH TOWN (4-2-3-1): Walton; O’Shea, Woolfenden, Greaves, Davis; Morsy, Cajuste; Burns, Hutchinson, Broadhead; Delap.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1