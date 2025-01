I pronostici di domenica 5 gennaio: Serie A, Premier League, Ligue 1

I pronostici di domenica 5 gennaio: in campo Serie A, Premier League, Ligue 1 e altri campionati come la Super Lig turca.

I piatti forti di questa prima domenica del 2025 sono Roma-Lazio in Serie A e Liverpool-Manchester United in Premier League. Il derby capitolino si preannuncia scoppiettante: i giallorossi vogliono provare a dare almeno una gioia ai tifosi in una stagione fin qui deludente, mentre i biancocelesti sono in piena corsa per la qualificazione alla prossima Champions League. Sfida da gol in cui anche la tensione e i cartellini gialli e chissà rossi non dovrebbero mancare.

Meno equilibrata, almeno sulla carta, la sfida tra Liverpool e Manchester United. I Reds sono in testa al campionato e stanno schiacciando tutti gli avversari sul loro cammino, i Red Devils invece nonostante l’arrivo di Amorim al posto di Ten Hag non sono riusciti a svoltare e anzi gli ultimi risultati sono stati ancora più deludenti. Facile immaginare un’affermazione del Liverpool in una partita da almeno tre gol complessivi.

I pronostici sulle altre partite

Si gioca anche in Francia, sono quattro le partite di Ligue 1: chiude alle 20:45 il Marsiglia che può avvicinarsi ancora di più al primo posto attualmente occupato dal PSG battendo il Le Havre penultimo in classifica e reduce da tre sconfitte consecutive. Il PSG intanto si giocherà col Monaco il primo trofeo del 2025: in programma c’è la finale della Supercoppa di Francia.

Pronostici: la scelta del Veggente

• 1X+MULTIGOL 1-4 in Torino-Parma, Serie A, ore 18:00

Vincenti

Liverpool (in Liverpool-Manchester United, Premier League, ore 17:30)

(in Liverpool-Manchester United, ore 17:30) Fulham (in Fulham-Ipswich, Premier League , ore 16:00)

(in Fulham-Ipswich, , ore 16:00) Marsiglia (in Marsiglia-Le Havre, Ligue 1, ore 21:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Liverpool-Manchester United , Premier League , ore 16:00

, ore 16:00 Fenerbahce-Hatayspor , Super Lig , ore 17:00

, , ore 17:00 Marsiglia-Le Havre, Ligue 1, ore 21:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Roma-Lazio , Serie A, ore 20:45

, Serie A, ore 20:45 PSG-Monaco, Supercoppa di Francia, ore 17:30

Il “clamoroso”

• 1+GOL in PSG-Monaco, Ligue 1, ore 17:30