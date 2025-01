Verona-Udinese, Serie A: tv, streaming, probabili formazioni, pronostico

Verona-Udinese è una partita valida per la diciannovesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 20:45: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Poco meno di un mese fa, dopo la fragorosa sconfitta casalinga con l’Empoli (quarta di fila), il futuro di Paolo Zanetti sulla panchina del Verona sembrava appeso a un filo. Si vociferava di un possibile esonero, poi la proprietà, in mancanza di alternative, decise di tornere sui propri passi, dando un’altra possibilità all’ex tecnico di Venezia ed Empoli. Scelta più che mai azzeccata, visto che da allora gli scaligeri danno l’impressione di aver voltato pagina.

Nelle ultime tre giornate di campionato sono arrivate due vittorie esterne (entrambe per 3-2) contro Parma e Bologna. In casa, invece, il Verona si è arreso di misura al Milan, passato al “Bentegodi” grazie ad un gol di Reijnders (0-1). Sei punti che hanno permesso ai gialloblù di allontanarsi dalla zona retrocessione, salendo a quota 18 punti, quattro in più del Cagliari terzultimo. Questo nonostante la peggior difesa del torneo: nessuno, infatti, ha incassato più gol dei veneti (42). La squadra di Zanetti, ad ogni modo, continua a non avere mezze misure: è l’unica a non aver ancora collezionato neanche un pareggio (6 vittorie e 12 sconfitte). Nella prima del 2025 il Verona se la vedrà con l’Udinese, intenzionata a chiudere il girone d’andata nella parte sinistra della classifica. Per adesso quello dei bianconeri è un campionato da incorniciare: i friulani sono noni, a quota 24 punti, e sembrano destinati ad una salvezza tranquilla, senza patemi a differenza dello scorso anno. Dopo aver battuto la Fiorentina a domicilio (1-2) due giornate fa, si sono spartiti la posta in palio con il Torino (2-2), dilapidando un doppio vantaggio.

Verona-Udinese: le ultime notizie sulle formazioni

Zanetti ha qualche dubbio ma è assai probabile che in campo andranno gli stessi undici di Bologna. Conferme per la coppia d’attacco formata da Sarr e Tengstedt: a supportarli, dalla trequarti, toccherà a Suslov. Ballottaggio in difesa, dove Dawidowicz contende una maglia da titolare a Magnani: completeranno il reparto Coppola e Ghilardi.

Dall’altro lato, il tecnico bianconero Runjaic deve fare ancora a meno di Davis ma l’obiettivo è recuperare per Verona Zarraga, Payero e Giannetti, tornati a disposizione. In difesa rivedremo il gigante Touré; accanto a lui Kristensen e Bijol. In attacco Thauvin e Lucca, solo panchina per il rientrante Sanchez.

Come vedere Verona-Udinese in diretta tv e in streaming

La sfida Verona-Udinese è in programma sabato alle 20:45 allo stadio “Bentegodi” di Verona e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere Verona-Udinese anche su Sky, che trasmette tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Calcio (canale 202) e Sky Sport (canale 251). La trasmissione sarà disponibile anche su Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

L’Udinese fuori casa è imbattuta da quasi due mesi e le uniche vittorie, da ottobre in poi, sono arrivate proprio in trasferta. I friulani dovrebbero riuscire ad evitare la sconfitta anche stavolta ma occhio a questo Verona, che rimane una squadra indecifrabile, capace di tutto. Con ogni probabilità i gol non mancheranno: ne prevediamo almeno tre complessivi. Ed attenzione a quello che potrebbe essere il primo segno “X” degli scaligeri in campionato.

Le probabili formazioni di Verona-Udinese

VERONA (3-4-1-2): Montipò; Dawidowicz, Coppola, Ghilardi; Tchatchoua, Serdar, Duda, Lazovic; Suslov; Sarr, Tengstedt.

UDINESE (3-5-2): Sava; Kristensen, Bijol, Touré; Ehizibue, Lovric, Karlstrom, Ekkelenkamp, Zemura; Thauvin, Lucca.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2