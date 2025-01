Bomba Sinner, è crollato in classifica: tifosi sotto choc

Sinner, il colpo di scena inaspettato ha lasciato tutti senza parole.

Essere il numero 1 del mondo non è garanzia di successo su tutti i fronti. O meglio, lo è nel proprio settore di pertinenza, ma non in altri ambiti, come si evince chiaramente dalla notizia che è trapelata nelle scorse ore. Notizia che, in linea di massima, ha lasciato tutti di stucco, non fosse altro perché del tutto inaspettata.

Archiviato l’anno più memorabile – finora – della carriera di Jannik Sinner, l’Aips (l’associazione internazionale della stampa sportiva) ha pubblicato la rituale classifica degli sportivi del 2024. E indovinate un po’? Nonostante il campione altoatesino domini incontrastato da ormai oltre 30 settimane il ranking maschile, contrariamente alle aspettative non è riuscito ad avere la meglio anche in questa classifica. Il suo posizionamento non solo non è dei migliori, ma ci lascia anche perplessi perché cozza, per l’appunto, con tutto l’hype che c’è attorno a questo personaggio, amatissimo in tutto il mondo.

Il nativo di San Candido si è piazzato all’ottavo posto di questa graduatoria, ben lontano, dunque, non solo dalla vetta in sé, ma anche dal podio. Alle spalle, come se non bastasse, di altri colleghi illustri, primi fra tutti alcuni dei suoi più acerrimi avversari del circuito. Ma andiamo a scoprire, adesso, chi domina la classifica degli sportivi 2024 pubblicata, nelle scorse ore, dall’Aips.

Sinner, clamoroso sorpasso: nessuno se l’aspettava

Iniziamo col dire che il ranking in questione viene elaborato, ogni anno, sulla base del voto di centinaia giornalisti, provenienti dai Paesi più disparati. Stavolta, per la precisione, hanno votato in 518, per conto di 111 Paesi diversi.

Si sono detti tutti d’accordo sul fatto che lo sportivo che più ha brillato nell’anno che ci siamo lasciati alle spalle, e che meritava, pertanto, la vetta del ranking, fosse Armand Duplantis, una delle stelle più splendenti dei Giochi olimpici di Parigi. Il re dell’atletica ha guadagnato il primo posto e ha staccato in maniera significativa tutti gli altri atleti della graduatoria.

Al secondo posto troviamo Novak Djokovic, che continua ad essere uno degli sportivi più forti in tutti i sensi, anche in termini di appeal. C’è un altro tennista ancora al sesto posto, ma si tratta del campione iberico Carlos Alcaraz, che in questo caso è riuscito ad avere la meglio sul suo rivale altoatesino. Il sondaggio dell’Aips ha proiettato Sinner, come dicevamo pocanzi, all’ottavo posto di questa classifica. Un risultato un po’ deludente, per la verità, perché poco in linea con il successo del numero 1 del mondo.